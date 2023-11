Warner est en train de repenser sa stratégie pour le développement de ses futurs jeux. Malgré le succès retentissant d'Harry Potter Hogwarts Legacy, il y a eu des revers. Il semble qu'un important remaniement soit en train de se produire en coulisses. Que peut-on en déduire ? Une chose est sûre, cela risque de susciter de vifs débats.

Warner veut rentabiliser encore plus

David Zaslav, le PDG de Warner Bros. Discovery, a révélé que l'entreprise se concentre désormais sur la transformation de ses grandes franchises en jeux service. Lors du dernier rapport financier, relayé par Seeking Alpha, il a exposé les plans de transition pour des séries telles que "Harry Potter, Game of Thrones, DC - essentiellement Batman pour le moment - et Mortal Kombat", envisageant chacune comme de potentielles mines d'or dans le domaine du jeu service.

Pour mémoire, le jeu en tant que service (Game as a Service) est un modèle où les jeux vidéo sont fournis continuellement avec du contenu et des mises à jour après leur première sortie. Au lieu d'un produit unique et fini, les jeux sont conçus pour être des plateformes évolutives avec des extensions régulières, des événements saisonniers, des mises à jour de gameplay et souvent des options de monétisation telles que des abonnements, des achats in-game ou des passes de saison.

Dans cette optique, Zaslav a affirmé :

Nous visons à transformer nos plus grandes franchises, aujourd'hui majoritairement orientées vers les consoles et PC avec des sorties tous les trois à quatre ans, en expériences de jeu constantes via des services en ligne, des extensions multiplateformes et des offres gratuites, dans l'optique d'augmenter le temps passé par les joueurs sur diverses plateformes.

De très gros succès, Harry Potter en tête

Grâce à cette stratégie, l'entreprise espère "renforcer l'engagement et la monétisation sur des cycles plus longs et à des niveaux supérieurs". L'année 2023 a été fructueuse pour Warner Bros., avec notamment le RPG Harry Potter, Hogwarts Legacy, qui s'est hissé en tête des ventes en Europe au premier semestre. Le tout avec plus de 12 millions de copies vendues dans les deux premières semaines suivant sa sortie le 10 février sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Une réussite qui donne des ailes à l'entreprise.

Le jeu a ensuite été lancé sur PS4 et Xbox One le 5 mai, et Warner a pu annoncer que les ventes au détail avaient franchi le cap du milliard de dollars, avec plus de 15 millions d'exemplaires vendus. Et ce n'est pas fini. Le mois dernier, la sortie de Mortal Kombat 1 a également été couronnée de succès, tant critique que commercial, avec près de trois millions de copies écoulées selon Zaslav. Par ailleurs, l'échec de Gotham Knights en 2022 reste dans les esprits, soulignant le besoin de changements significatifs pour accroître la rentabilité.