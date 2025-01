Warhammer 40,000 Space Marine 2 s'est vendu à plus de 4,5 millions de copies sur PS5, Xbox Series X|S et PC en un mois. Un énorme carton qui permet à Saber Interactive et Focus Entertainment d'assurer le suivi du jeu avec sérénité. Tout au long de l'année, le titre délivrera des nouveautés gratuites dont des missions additionnelles, des armes, cartes et arènes supplémentaire, un mode Horde ou encore des rangs de prestige pour pousser davantage l'amélioration des classes. Et ensuite ? Ce succès appelle une suite.

Warhammer Space Marine 3 dans les cartons ?

Y'aura t-il une suite à Warhammer 40K Space Marine 2 ? En réalité, elle existe déjà et accessible à des millions de personnes, mais elle ne prend pas la autre forme d'un jeu vidéo. En effet, l'épisode spécial de la série d'animation Secret Level, dont la saison 1 est disponible sur Prime Video, se situe après Space Marine 2. « Cet épisode animé suit la conclusion du jeu vidéo comme… un niveau secret » avait annoncé le blog communauté Warhammer avant la sortie.

Pour sa part, Tim Willits, chef de la création chez Saber Interactive (World War Z), a fait savoir qu'il y avait de la matière pour un Space Marine 3. « Notre directeur du jeu, Dmitry Grigorenko, a proposé quelques idées d'histoire qui pourraient faire l'objet d'un DLC ou d'une suite. Il y a tant de factions différentes et d'autres chapitres intéressants à raconter ». Du côté de Game Workshop, propriétaire de Warhammer, l'idée fait son chemin et Warhammer Space Marine 3 pourrait bien devenir une réalité, la société étant à la recherche du prochain hit capable de fédérer autant.

« Nous reconnaissons que des succès comme ceux-ci pour Warhammer ne sont pas une évidence dans le monde des jeux vidéo. Il est clair que nous attendons le prochain » peut-on lire dans un bilan financier de l'entreprise. Une bonne nouvelle pour la suite. Étant donné le succès rencontré, toutes les parties pourraient également être motivées par un portage Nintendo Switch 2...

Source : Game Workshop.