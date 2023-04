Valve n'avait pas donné de signe de vie en terme de développement software depuis de très nombreuses années (outre pour le Steam Deck). Mais ça c'était avant, puisqu'un nouveau FPS Counter Strike 2 a été officialisé il y a peu avec dans la foulée maintenant les signes de développement d'un tout autre jeu vidéo. Explications.

Un nouveau jeu Valve pour les gouverner tous

Après des années de stase, Valve semble être en train de se réveiller. Et outre Counter Strike 2 qui doit normalement sortir pour l'été 2023 il semblerait bien qu'un autre jeu soit aussi en train de se préparer en interne. C'est en tout cas ce que révèle la veille de Faizan Shaikh, connu pour toujours dénicher de bonnes informations. Voyez plutôt :

Comme vous pouvez le voir, deux des employés de Valve (dont l'un a quitté l'entreprise) ont mentionné un projet non annoncé sur leurs profils LinkedIn. Et l'usage des mots a de quoi mettre la puce à l'oreille et éveiller la curiosité puisqu'on peut notamment trouver l'adjectif de "très ambitieux" et la description "jamais vu auparavant"'. Tout est véridique et vous pouvez d'ailleurs trouver les profils des deux hommes via ce lien et celui-ci. Excitant n'est t-il pas ?

De quoi s'agit t-il ?

Toujours selon les profils LinkedIn, il est important de noter que ce mystérieux projet non annoncé semble posséder une IA très développée et des mécaniques de puzzles. Forcément on peut penser d'emblée à Portal... sauf que le développeur précise bien qu'il s'agit d'un projet totalement nouveau. On peut donc aussi rayer de la liste Left 4 Dead 3 et Half-Life 3. De plus, il est tout de même conseillé de tempérer votre attente car on sait que Valve est connu pour travailler sur des projets avec des annulations à la clé. Une politique qui a ses défauts et ses qualités mais qui empêche au moins de sortir de mauvais jeux. Par exemple on sait que Left 4 Dead 3 a été abandonné en raison de problèmes de stabilité avec le moteur Source 2. Idem du coté de chez Half-Life.

Il va donc falloir se montrer très patient pour savoir de quoi il en retourne. Sauf si d'ici là un développeur décide de parler. Dans tous les cas ce genre d'information permet de voir que Valve n'est pas mort et que le studio travaille effectivement sur plusieurs projets en même temps.