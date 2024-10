C'est compliqué pour Until Dawn Remake. Sony doit encaisser un nouveau coup dur et s'attendre peut-être à un énième échec d'une de ses exclusivités. On vous explique la situation.

Beaucoup s'insurgent des remaster et remake à outrance depuis quelques années, surtout du côté de PlayStation. Malgré les reproches possibles, on peut aussi y trouver de bons points. Par exemple, c'est souvent l'occasion de faire découvrir un jeu à un nouveau public sur une nouvelle génération de consoles ou, même, d'élargir son audience en en profitant pour produire un portage sur une autre plateforme. C'est par exemple le cas pour Until Dawn, qui vient de ressortir sur PS5 et PC 9 ans après sa sortie initiale sur PS4. Mais, dans ce cas précis, l'initiative n'a pas vraiment marché comme Sony l'espérait...

Until Dawn reste en petit commité

Le 4 octobre 2024, Until Dawn s'est offert une nouvelle sortie sur PS5 et PC via un remake signé Ballistic Moon. Cette version suit l'histoire originale à la trace, mais apporte de légers changements de mises en scène (avec une ultime surprise en conclusion). Comptez également de petites nouveautés au niveau des items à récupérer. Enfin, c'est surtout au niveau des graphismes que le studio a opéré une refonte complète.

Cela ne semble cependant pas avoir été suffisant pour convaincre les PCistes. De fait, Until Dawn Remake connaît un démarrage particulièrement calme. Et plus que ça, le nombre d'utilisateurs ne fait que décroître. Ainsi, au soir du 4 octobre, on comptait un pic à 2 572 joueurs en simultané sur Steam. Depuis, c'est une chute progressive, le dernier pic n'atteignant que 1 505 joueurs au 7 octobre.

Capture d'écran en date du 8 octobre 2024. © Gameblog

On n'est pas loin de la catastrophe à la Concord. À titre de comparaison, le remake de The Last of Us Part I avait rassemblé plus de 36 000 personnes à sa sortie sur PC. Même la compilation remastérisée Uncharted: Legacy of Thieves grimpait à 10 851 joueurs. Plus récemment, le portage de God of War Ragnarök est bien parti avec un pic à 35 615 joueurs juste après sa sortie.

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce crash d'Until Dawn. D'abord, le fait qu'il s'agisse d'un remake peut jouer sur l'accueil des joueurs. Qui plus est, le jeu est sorti en 2015, si bien qu'il est encore récent pour être frais dans les mémoires. A fortiori, c'est un jeu purement narratif, avec peu de gameplay. Dès lors, tout le monde ne trouvera pas d'intérêt de le refaire. D'autant que le jeu a été fait, fait et refait par des centaines de streamers, si bien beaucoup l'on déjà vu et connaissent l'histoire sur le bout des doigts. On peut donc comprendre ces chiffres peu élogieux pour Sony.