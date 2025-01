Sony Pictures et PlayStation Productions dévoilent la première bande annonce officielle du film Until Dawn : La mort sans fin avec une date de sortie française.

Si vous n'avez jamais fait Until Dawn et vous aimez les jeux narratifs à choix multiples, on vous le recommande vivement. Malgré le poids des années, l'aventure est toujours aussi prenante et le remaster PS5/PC de bonne facture permet d'apprécier cette virée horrifique dans les meilleures conditions techniques possibles. Et même si la future sur grand écran ne reprend pas la trame du jeu, il y aura de forts liens avec cet univers comme le montre le premier trailer sanglant.

Le premier trailer officiel du film Until Dawn est là

Après un court aperçu plus tôt dans la semaine, Sony Pictures et PlayStation Productions ont publié une bande annonce pour le film Until Dawn : La mort sans fin. Un titre qui fait écho au concept du jeu original, qui sera repris dans le long-métrage. « Nous voulions rendre hommage à l’esprit du jeu Until Dawn, en particulier les embranchements découlant des décisions, ainsi que leurs conséquences mortelles, tout en proposant un moment divertissant et effrayant aux spectateurs » a déclaré Asad Qizilbash, directeur de PlayStation Productions.

Pour transposer l'idée de choix et de conséquences, le réalisateur David F. Sandberg (Dans le noir) et le scénariste Gary Dauberman (Destination Finale 5) utilisent la notion de boucle temporelle. Même si ça ne réinvente absolument rien, et peut faire penser à Happy Birthdead, entre autres, l'idée est bonne. Reste maintenant à voir si l'exécution sera ou non à la hauteur lors de la sortie de ce film Until Dawn.

Until Dawn : La mort sans fin aura une histoire totalement inédite, mais qui se situe tout de même dans l'univers du jeu de Supermassive Games. « Le long métrage propose de nouveaux personnages et une histoire originale. Si vous avez joué au jeu, vous savez que les apparences sont souvent trompeuses. Nous souhaitions que le public se pose des questions jusqu’au dénouement. Il nous tarde que les fans découvrent les liens entre les événements du film et ceux du jeu Until Dawn » explique Asad Qizilbash sur le PlayStation Blog.

Les précédents acteurs du jeu Until Dawn ne vont pas rempiler pour le film, à l'exception de Peter Stormare (John Wick) qui jouait le Dr. Hill. « Peter Stormare, que vous connaissez également sous les traits du Dr Hill dans le jeu, est l’un de ces liens. L’histoire se penchera sur l’implication de son personnage dans les événements du jeu, ce qui devrait pousser les fans à tout faire pour en savoir plus ».

« J’ai beaucoup de chance d’avoir participé à Until Dawn depuis la création du terrifiant et incroyable premier jeu, et c’est pour cette raison que je suis tout aussi ravi d’être impliqué dans ce film. [...] Alors, que vous soyez un fan de longue date ou que vous découvriez cet univers, préparez-vous à voir Until Dawn sous un nouveau jour » a réagi l'acteur. Dans la première bande annonce, on peut également voir la présence d'autres personnages qu'on ne va spoiler si vous n'avez pas fait le jeu. La date de sortie en France a aussi été confirmée et le film Until Dawn sortira au cinéma chez nous françaises à partir du mercredi 23 avril 2025.

Source : PlayStation Blog.