Le film Until Dawn, adapté du jeu d'horreur PS4 incontournable, a fait plusieurs annonces ces dernières heures. Les choses avancent très bien et une tête connue est de retour.

Après la série The Last of Us, celle sur Twisted Metal et plusieurs films comme Gran Turismo ou Uncharted, PlayStation Productions va porter Until Dawn sur grand écran. Et pour cela, la société a fait appel à David F. Sandberg, réalisateur et scénariste du long-métrage horrifique Dans le Noir (Lights Out). « J'avais envie de retourner à l'horreur après Dans le Noir et Annabelle 2 : La Création du mal, et ce film explore les sous-genre de l'horreur pour créer l'expérience la plus terrifiante possible » a déclaré le metteur en scène à The Hollywood Reporter.

Le film Until Dawn est vraiment lancé, le casting s'agrandit

PlayStation continue sa stratégie transmédia en exploitant le plus de licences possibles au cinéma et sur le petit écran. En parallèle d'Until Dawn Remake, un film est donc en production sous la supervision de David F. Sandberg. Le jeu original de Supermassive Games, sorti en 2015 sur PS4, explore avant tout le sous-genre du slasher. Une bande de potes se rend à la montagne pour prendre du bon temps, mais leur escapade vire vite au cauchemar.

Même si l'interactivité ne sera plus là, le réalisateur veut capturer l'essence du jeu. « En capturant l'essence du jeu, mais en introduisant de nouveaux personnages, ça représente une excellente porte d'entrée pour les nouveaux venus. Et ça offre dans le même temps quelque chose de nouveau que les fans du jeu apprécieront » a ajouté Sandberg. Ce film Until Dawn n'a pas encore de date de sortie. En revanche, il y a d'excellentes nouvelles pour les fans car les choses s'accélèrent. Sur le compte X officiel du long-métrage, une photo symbolisant le début du tournage a été partagée.

Ce cliché a été publié quelques heures après que The Hollywood Reporter ait révélé en exclusivité les nouvelles têtes du casting. Et il y a une surprise pour les joueurs puisque l'œuvre cinématographique sera fidèle au jeu PS4. Peter Stormare, qui incarne le psychiatre Alan J. Hill dit « L'Analyste », reprend en effet son rôle dans le film Until Dawn. Étant donné que ses interventions dépendent de la progression du joueur, on est curieux de voir comment il va pouvoir interagir dans cette adaptation. Maia Mitchell ainsi que Belmont Cameli rejoignent Peter Stormare, et les autres acteurs déjà annoncés dont Michael Cimino qui était dans Annabelle 2, Ji-Young Yoo, Ella Rubin et Odessa A'Zion vue dans le remake d'Hellraiser.

Source : Until Dawn Movie, The Hollywood Reporter.