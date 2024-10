Y'aura t-il réellement un Until Dawn 2 sur PS5 ? Les preuves s'accumulent un peu plus chaque jour, et l'un des acteurs principaux jette à son tour de l'huile sur le feu.

Until Dawn est ressorti le 4 octobre 2024 sur PS5 et PC. Une version remasterisée à la frontière du remake encore imparfaite, mais qui permet de rejouer à un classique de l'horreur narrative dans de meilleures conditions. Mais si l'on en croit les premières données sur SteamDB, c'est pour le moment un flop sur PC. Le jour de la sortie, le jeu a un pic à 2 572 joueurs, puis a chuté à 1 505 joueurs le 7 octobre. Un lancement inquiétant sur cette plateforme alors qu'une bonne nouvelle semble encore se préciser. Attention spoiler sur Until Dawn 1 et des nouveautés de la mouture PS5 et PC !!!

Un nouveau teasing pour Until Dawn 2

À moins d'une mauvaise farce, Until Dawn 2 semble bien sur les rails. C'est en tout cas ce que suggère la nouvelle fin post-crédits dédiée à Sam. Un personnage central incarné par Hayden Panettiere (Heroes, Scream 4...). Dans une des vidéos bonus ajoutées dans la version PS5 et PC, l'actrice a l'air d'avoir teasé elle-même une suite.

« Elle doit surmonter son traumatisme, gérer le deuil des personnes qu'elle a perdues, des amis qu'elle a perdus. Et ce genre de choses ne disparaît pas. Elles restent avec vous. […] La voix qui l'appelle Sam. Elle est manifestement liée à cet endroit. Cette cicatrice est apparue sur son bras sans que l'on s'en aperçoive. On ne trouve pas quelque chose comme ça sur son bras sans chercher la raison ». En effet, dans cette cinématique d'Until Dawn, on voit Sam se réveiller en panique, avec des cachets au bord de son lit, avec une étrange marque qui commence à apparaitre sur son bras.

Mais ce n'est pas le seul ajout sur PS5 et PC. Si vous parvenez à sauver Josh, il a également le droit à une fin supplémentaire qui laisse à supposer qu'il pourrait être de retour dans un hypothétique Until Dawn 2. Ça commence donc à faire beaucoup et Peter Stormare, qui joue le rôle du Dr Hill, s'est aussi amusé à relayer une publication Instagram d'un profil de fans. Sur une version fan-made du journal Blackwood, le lieu où se déroule le premier jeu, on peut lire « La suite d'Until Dawn confirmée dans le remake ? ». Une publication repartagée en story par Stormare, ce qui a tout l'air d'un teasing déguisé. D'après des rumeurs, le studio Firesprite, qui développe actuellement un jeu d'horreur pour Sony, serait le studio derrière Until Dawn 2.

Source : UntilDawnNews.