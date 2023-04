Lors du passage de la 8e à la 9e génération de consoles, les joueurs ont parfois exprimé leur déception de ne pas voir les jeux passer un cap sur le plan graphique. Même si, petit à petit, la PS5 et la Xbox Series X offrent des expériences de plus en plus impressionnantes comme Forza Horizon 5 ou God of War : Ragnarök, une partie du public reste quand même sur sa faim. L'Unreal Engine 5 pourrait tout changer. Le moteur graphique d'Epic Games semble capable de faire des merveilles. La démo The Matrix Awakens publiée en décembre 2021 avait marqué les esprits par son niveau technique et graphique. Depuis quelques jours, un jeu vidéo, bien prévu pour une commercialisation cette fois, fait le buzz. Un FPS ultra-réaliste nommé Unrecord, développé par un studio français, DRAMA. Le jeu met la barre tellement haut qu'une partie des joueurs crient au fake. Les développeurs prouvent qu'Unrecord est bien réel.

Unrecord ressemble bien à un véritable jeu

Dans une vidéo partagée sur Twitter, Alexandre Spindler, programmeur et codirecteur d'Unrecord, tente de contredire les joueurs qui accusent le jeu d'être fake. Pour cela, il montre la séquence du jeu commentée des milliers de fois sur les réseaux sociaux en train d'être éditée directement dans l'Unreal Engine 5. Il se déplace même dans la scène pour explorer des zones qu'on ne voyait pas dans la vidéo initiale. De quoi lever le doute dans l'esprit des joueurs ? En partie, mais pas encore totalement. En commentaires, plusieurs d'entre eux veulent pouvoir tester le jeu de leurs propres mains pour croire à ce qu'Unrecord nous fait miroiter.

Un jeu qui mise aussi sur son scénario

Autre question soulevée par les joueurs : la configuration nécessaire pour faire tourner Unrecord convenablement. Il est vrai que si le titre demande de posséder un équipement de compétition, il pourrait laisser de nombreux joueurs sur la touche. Sur la page Steam du jeu, le studio indépendant français DRAMA livre au moins quelques informations sur le synopsis d'Unrecord.

Unrecord est un jeu de tir tactique dans lequel les joueurs peuvent s'attendre à une expérience immersive et narrative. Unrecord propose des dialogues complexes, des mécanismes de jeu innovants, des dilemmes moraux difficiles et un système de tir unique. Le scénario d'Unrecord peut être comparé à un roman policier ou à un thriller. Le joueur devra enquêter sur plusieurs affaires criminelles et affronter des personnages très divers. L'intrigue et la présentation du jeu seront au cœur de l'expérience de jeu, et les joueurs peuvent s'attendre à toute une série de séquences de jeu ainsi qu'à de nombreux rebondissements.

Oui, en plus de ses graphismes impressionnants, Unrecord compte mettre le paquet côté narration et scénario. Un titre ambitieux plein de promesses qu'on a hâte de découvrir. Espérons seulement qu'il ne connaisse pas le même destin qu'un certain Abandoned à cause de ses ambitions démesurées...