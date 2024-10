L'Unreal Engine 5 vient encore nous régaler les yeux avec une démo juste proprement hallucinante mettant en lumière une toute nouvelle technologie bluffante et tournant sur PS5.

Hier se tenait la cérémonie d'ouverture de l'Unreal Fest Seattle 2024. L'occasion pour Epic de nous montrer son travail abattu sur le déjà impressionnant Unreal Engine 5, et plus précisément ce qui nous attend dans sa version 5.5. Après Nanite et Lumen, le moteur va accueillir une nouvelle technologie qui va littéralement nous mettre des lumières dans les yeux. La démo pour l'illustrer tournait durant la conférence sur PS5. Faisons la lumière sur tout cela.

Magnifique mise en lumière des avancées de l'Unreal Engine 5

Depuis son arrivée en 2022, l'Unreal Engine 5 ne cesse d'impressionner par ses capacités à nous en mettre plein la vue (ce malgré notamment de gros problèmes de saccades déjà connus dans ses versions antérieures). Les technologies Nanite (pour les triangles) et Lumen (pour l'illumination globale) se montraient déjà très prometteuses dans leur toute première présentation sur PS5. Deux ans plus tard, l'histoire se répète avec la démonstration d'une nouvelle technologie expérimentale, baptisée MegaLights, également présentée sur PS5.

Cette nouveauté de l'Unreal Engine 5 s'intéresse quant à elle à l'éclairage direct et aux ombres. MegaLights permet sur le papier d'afficher ces derniers de manière plus réaliste en temps réel. Pour illustrer ses propos, Epic a repris la base de sa première démo technique du moteur sur PS5. Cette fois, le personnage Echo se déplace cependant dans un marché vibrant de couleurs, éclairé tant par des bougies que par des ampoules ou d'énormes écrans publicitaires.

Ce sont ainsi plus de 1 000 lumières créant leurs propres ombres qui se marient de manière absolument saisissante. Il convient toutefois de ne pas prendre cette démo technique de l'Unreal Engine 5 pour argent comptant. Un jeu à part entière ne pourra pas nécessairement exploiter cette technologie expérimentale MegaLights à son plein potentiel, ou alors avec un framerate loin d'être idéal. Il faudra sûrement attendre encore un peu pour avoir des résultats similaires à la vidéo ci-dessous en jeu en toute fluidité, avec des machines plus robustes au niveau du hardware. Mais une telle perspective laisse en tout cas rêveur quant à l'avenir sur le plan des technologies graphiques et visuelles.

Source : Unreal Engine sur YouTube