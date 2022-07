Coup de théâtre ! En dépit des déclarations rassurantes d'Ubisoft, Avatar Frontiers of Pandora ne sera pas disponible en 2022. Ni même au premier trimestre 2023. Le jeu est officiellement repoussé et pas de quelques jours ou semaines...

Avatar Frontiers of Pandora repoussé à l'année fiscale 2023

Ubisoft ne pourra pas profiter de l'exposition d'Avatar 2: La voie de l'eau pour booster les ventes de son adaptation vidéoludique. Soucieux de rendre la meilleure copie possible, l'éditeur décale la sortie du jeu à l'année fiscale 2023. En des termes plus simples, cela signifie qu'Avatar Frontiers of Pandora n'arrivera qu'entre avril 2023 et mars 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Une large fenêtre de sortie.

Ubi a justifié sa décision dans un communiqué :

Avatar: Frontiers of Pandora sera lancé entre 2023 et 2024. Nous nous engageons à offrir une expérience immersive de pointe qui tire pleinement parti de la technologie de nouvelle génération car cette incroyable marque de divertissement connue à travers le monde entier représente une opportunité majeure sur plusieurs années pour Ubisoft.

« Sur plusieurs années »... L'éditeur a-t-il des plans pour l'alimenter sur le long terme ou déjà en tête de développer différents jeux ? Il faudra attendre d'en savoir plus.

Un monde ouvert par l'équipe de The Division 2

Avatar Frontiers of Pandora est conçu par le studio suédois Massive Entertainment sous la supervision de Disney et de Lightstorm Entertainment, la société de production du réalisateur James Cameron. C'est un jeu d'action-aventure en monde ouvert avec des éléments RPG. On devrait donc avoir une formule proche de ce que l'on connaît sur les autres titres Ubisoft actuels.