Attention ! Vous n'avez plus que quelques heures pour profiter de l'un des jeux gratuits Ubisoft de la semaine sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Cette semaine est encore idéale pour jouer sans même sortir un seul centime de votre poche. Entre les jeux gratuits Epic Games Store et l'offre Ubisoft, vous avez de quoi déjà jouer pendant pas mal d'heures gratuitement. Jusqu'au 18 mars à 18 heures, les joueuses et joueurs ont pu tâter l'héritier de Forza Horizon de l'éditeur français, The Crew Motorfest. Cette offre est désormais terminée, mais un autre excellent soft Ubi est toujours accessible sur (presque) toutes les plateformes.

Un énorme jeu Ubisoft encore gratuit pour quelques heures

En plus de proposer un essai gratuit à The Crew Motorfest, Ubisoft vous laisse encore tester gratuitement l'un de ses jeux les plus emblématiques. Une grosse production qui soufflera sa dixième bougie l'année prochaine : Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Eh oui, déjà presque 10 ans que le FPS existe, et à l'heure d'écrire ces lignes, 77 048 joueurs s'affrontent lors de parties tactiques, avec un pic à 158 866 sur les dernières 24h. Des chiffres qui ont de quoi rendre certains concurrents plutôt jaloux. Pour rappel, R6 permet de prendre part à des combats, avec deux équipes terroristes et contre-terroristes (les flics quoi), où il faut davantage réfléchir et planifier ses actions que foncer dans le tas en vidant son chargeur. Celles et ceux qui utilisent plus la force ne font jamais long feu.

Cette version d'essai gratuite de Rainbow Six Siege offerte par Ubisoft porte sur l'ensemble du jeu. Vous avez donc accès à toutes les cartes et tous les modes sortis jusqu'à maintenant. Malheureusement, il faut bien une fin à tout et cette semaine gratuite découverte se termine ce jeudi 21 mars 2024 à 17h00 (PS5, PS4, PC) voire 9h00 (Xbox Series X|S, Xbox One). Après cela, si le titre d'Ubisoft vous a plu, vous pouvez toujours voir pour l'acheter avec une réduction de 80% sur toutes les plateformes. L'avantage, c'est que toute votre progression, et par conséquent tous les éléments débloqués, seront transférés vers la version complète.

Jouer gratuitement à Rainbow Six Siege sur consoles et PC

Puisque le temps joue contre vous, voici comment récupérer ce second jeu gratuit Ubisoft de la semaine en fonction de votre plateforme de prédilection.