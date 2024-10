Ubisoft est loin d'être au mieux de sa forme. Star Wars Outlaws ne s'est pas vendu à la hauteur de la puissance de la marque, l'éditeur ne cesse de chuter en bourse depuis des mois, des jeux sont perdus dans les limbes comme Beyond Good & Evil 2, Assassin's Creed Shadows a été reporté à la dernière minute et une grève a frappé la société après des choix controversés de la direction. Et on vient d'apprendre qu'Ubisoft a pris une nouvelle décision incompréhensible pour l'un de ses meilleurs jeux.

Ubisoft arrête les frais avec un jeu pourtant adoré

Ubisoft cherche à remonter la pente, et dans ces cas-là, ce sont les salariés qui trinquent comme on a pu le voir ces derniers mois dans l'industrie vidéoludique. On a assisté à une vague de licenciements sans précédent. Malheureusement, c'est aujourd'hui au tour de l'équipe de Prince of Persia The Lost Crown de faire les frais des errements de cette industrie.

Selon les informations d'Origami et du journaliste Gautoz, Ubisoft a démantelé l'équipe de Prince of Persia The Lost Crown. D'après les détails partagés, le sort du jeu était déjà scellé quelques semaines après sa sortie. Et ce malgré tous les bons voire excellents retours. « Il était clair dès le printemps qu'après avoir sorti quelques DLC et cosmétiques, ce serait la fin ». Les développeurs ont bien essayé de vendre une suite, et même deux extensions, mais Ubisoft aurait visiblement refusé les deux propositions.

Si Ubisoft a pris cette triste décision, c'est à cause des ventes jugées en deçà des attentes. Suite à cela, les développeurs auraient été réaffectés sur des projets « avec un meilleur potentiel de ventes ». A priori, si Ubi a refusé un Prince of Persia The Lost Crown 2, ce serait pour « ne pas cannibaliser les ventes du premier jeu ». Une justification pour le moins étrange, surtout pour un titre qui a déçu sur le plan commercial. The Lost Crown avait pourtant créé la surprise en début d'année en proposant un metroidvania très solide. Un beau gâchis pour Ubisoft mais surtout les développeurs qui sont contraints d'abandonner ce projet.

Source : Origami.