Ubisoft traverse une crise majeure qui pourrait déboucher sur un rachat. Après un article de Bloomberg sur le sujet, l'éditeur avait même pris la parole sans réellement démentir. Et la semaine dernière, le PDG Yves Guillemot a été plus loin en indiquant aux actionnaires qu'il existait « plusieurs chemins possibles » pour l'avenir de la société, dont une acquisition potentielle de la part du géant chinois Tencent. On verra où ces réflexions internes mènent l'entreprise, mais en parallèle, Ubi continue ses projets en cours.

Ubisoft à fond avec la Nintendo Switch 2 ?

À chaque sortie de nouvelle console, Ubisoft n'est jamais vraiment loin. Et c'est même très souvent l'un des plus grands soutiens qu'une plateforme puisse recevoir. C'est donc sans trop surprise qu'on apprend que la société préparerait du très lourd pour la Nintendo Switch 2. Selon un leak du bien informé Nate The Hate, une « demi-douzaine » de jeux Ubi devrait être disponible sur la future console du constructeur japonais qui fait BEAUCOUP de bruit en ce moment.

« Ubisoft préparerait plus d'une demi-douzaine de jeux pour la Nintendo Switch 2, et beaucoup d'entre eux seront des portages tardifs. La question est de savoir quand ces jeux sortiront. Mais s'ils peuvent porter un jeu, ils le feront » a déclaré le leaker dans un récent podcast. « L'un des titres qui sera disponible durant la fenêtre de lancement est Assassin's Creed Mirage. D'après ce que j'ai compris, Assassin's Creed Shadows est l'un des portages en cours de développement et ne sera probablement pas prêt pour la sortie » a t-il précisé.

Concernant le portage de jeux Assassin's Creed sur Switch 2, ce n'est pas la première fois qu'on entend ce son de cloche. Un autre informateur, Nash Weedle, avait dit que tous les derniers jeux (Mirage, Valhalla, Odyssey, Origins et le futur AC Shadows) seraient en train de faire l'objet de portages. Mais Ubisoft ne se limiterait pas à cela. Si l'on en croit Nate The Hate, The Division, Rainbow Six Siege et une compilation Mario + The Lapin Crétins pourraient aussi débarquer sur la Nintendo Switch 2 et donc être accessible à des millions de joueurs. Sous réserve évidemment que la machine cartonne, mais si elle suit le même chemin que sa grande sœur, ça ne devrait pas poser trop de problème.

Source : Nate The Hate.