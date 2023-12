Après une période de commercialisation, longue ou non, les éditeurs décident parfois d'arrêter la vente de certains jeux, en particulier ceux qui sont multijoueurs et nécessitent des ressources serveur significatives. Cette démarche est souvent un moyen d'économiser des coûts bien réels. C'est le cas cette fois pour Ubisoft.

Ubisoft, c'est la fin pour ce jeu

Ubisoft a récemment annoncé l'arrêt des ventes de son jeu de course en ligne The Crew sur toutes les plateformes, avec une fin de fonctionnement prévue pour le 31 mars 2024. Cette décision, nécessaire en raison de contraintes liées à l'infrastructure serveur et aux licences, a été prise avec regret par l'éditeur, conscient de la déception que cela peut engendrer pour les joueurs toujours actifs.

The Crew, lancé comme un jeu multijoueur avec une campagne solo, dépend fortement des serveurs pour son fonctionnement. Malgré cette dépendance, la fermeture affecte même les fonctionnalités solo du jeu, rendant impossible toute forme de jeu après la date de fin prévue.

Cette situation interroge sur la durabilité des jeux qui dépendent de serveurs et sur ce que signifie réellement posséder un jeu numérique. Bien que The Crew n'attire actuellement qu'une vingtaine de joueurs sur Steam, la problématique va au-delà de la simple accessibilité d'un jeu de course plus ancien. Elle remet en question le fait de considérer la possession d'un jeu comme une sorte de location de longue durée. Et des joueurs sont donc en colère contre Ubisoft. Comme vous pouvez le voir ci-dessous :

"Le jeu est un autre jeu "toujours en ligne"… et tout l'argent que les joueurs ont dépensé pour les dlc et autres va disparaître aussi… ce genre de jeux est toxique pour l'industrie…"

La fin d'une époque

Ubisoft a reconnu l'importance de The Crew dans l'établissement des fondements de la franchise, notant que le jeu a aidé à définir un monde ouvert social, un système de progression RPG lié aux véhicules et actions des joueurs, et la garantie d'activités à tout moment. La franchise a atteint plus de 40 millions de joueurs l'année dernière, un succès que l'entreprise attribue à l'expérience accumulée avec The Crew.

Le serveur de The Crew sera désactivé le 1er avril 2024, rendant le jeu injouable. Ubisoft offre un remboursement aux acheteurs récents du jeu. Bien que la définition de récent reste à la discrétion des politiques individuelles des plateformes de vente.

En conclusion, bien que cette décision marque la fin de The Crew, Ubisoft continue de soutenir et de développer sa franchise avec des titres comme The Crew 2 et le récent The Crew Motorfest, cherchant à maintenir son engagement pour ce type de jeux de course.