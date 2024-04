Ubisoft et Limited Run Games vont bientôt proposer en précommande une édition collector très fournie pour célébrer l'anniversaire de l'un de ses jeux les plus iconiques.

L'offre sera disponible du 19 avril au 19 mai pour un jeu Ubisoft sorti en avril 2013. Vous l'aurez peut-être deviné, nous parlons bien sûr de Far Cry 3: Blood Dragon, le spin-off standalone qui a tracé avec brio sa propre route ! On vous déballe tout ça.

Blood Dragon, ce jeu collector d'Ubisoft

Avec la sortie de Far Cry 3 en 2012, Ubisoft nous proposait alors un FPS en monde ouvert nettement plus convaincant qu'un second volet en Afrique en demi-teinte. Le géant français a enfoncé le clou avec son spin-off Blood Dragon, une revisite du jeu de base à la sauce cyberpunk complètement barrée. Ce DLC standalone a eu tellement de succès qu'il est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands jeux du studio. Il a même eu droit à une adaptation sur Netflix avec l'excellente série animée Captain Laserhawk.

Et cela tombe plutôt bien, puisque Blood Dragon fête en avril ses 11 ans. Pour marquer l'occasion, Ubisoft s'allie à Limited Run Games pour lui offrir une édition collector pas piquée des dragons. Celle-ci se montre superbement bien fournie. Voici le détail de ce qu'elle propose :

Une version physique de Far Cry 3: Blood Dragon (PC, PS4 ou Xbox One)

Une boîte collector se transformant en un set de jeu de figurines

La bande-son dans une clé USB sous forme de cassette

Une VHS comportant des trailers et des vidéos promotionnelles

La figurine du Colonel Sloan

La figurine du Sergent Rex Colt

Une feuille de stickers

Un livret

Un feuillet arborant un artwork

Une collector qui rend bien hommage à l'ambiance délicieusement rétro de Blood Dragon. © Ubisoft/Limited Run

Une collector qui vaut son prix ?

Les fans désireux de s'arracher l'édition collector du titre iconique d'Ubisoft pourront le faire sur le site de Limited Run Games du 19 avril au 19 mai. Celle-ci est affichée au prix de 124,99 dollars (soit environ le prix de la deuxième édition d'un certain Star Wars Outlaws). Les heureux élus ayant réussi à la précommander devraient la recevoir courant septembre.

Il est par ailleurs possible de commander seulement la version physique de Blood Dragon sur Limited Run Games. Vous devrez dans ce cas choisir entre la version PC, PS4 ou Xbox One. La version PC est cependant affichée à 49,99 dollars, contre 34,99 dollars pour les versions PS4 et Xbox One. L'achat de cette version physique sera ouvert en même temps que les précommandes pour l'édition collector. Si vous êtes fans de Blood Dragon, ne manquez donc pas l'une ou l'autre occasion.