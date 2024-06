Les jeux, ça va et ça vient. Si l’on a tendance à les croire immortels, il faut bien se mettre dans la tête que ce n’est pas le cas. Que le jeu soit acheté en version physique ou non, les éditeurs et les studios de développement se réservent le droit de mettre fin à leur soutien et même aux services en ligne, dorénavant omniprésents dans notre quotidien de gamer. C’est ce qui s’est passé avec l’un des jeux les plus populaires d’Ubisoft, mais ce dernier va bientôt être ramené à la vie… par les joueurs eux-mêmes.

Ubisoft met à mort l'un de ses jeux, mais les fans en ont décidé autrement

Un jeu de voiture en monde ouvert et massivement multijoueur, ça vous parle ? On parle bien entendu de The Crew. Et si la licence en est à son troisième épisode avec The Crew Motorfest, des fans hardcore ne juraient que par le premier épisode, plus terre-à-terre. Malheureusement, Ubisoft a décidé de couper les serveurs du jeu en début d’année. Mais ça n’a semble-t-il pas arrêté certains fans bien décidés à le ramener à la vie coûte que coûte.

Une armée de moddeurs est en effet en train de travailler sur le sujet avec le projet nommé The Crew Revival. « C’est toujours le même jeu auquel tout le monde jouait avant, sauf qu’au lieu de se connecter aux serveurs d’Ubisoft, ils seront connectés aux nôtres ou sur un serveur local pour ceux qui veulent jouer hors ligne », affirme l’un des membres de l’équipe dans les colonnes d’Eurogamer. Et ce revival est tout de même pas mal avancé puisque ces développeurs amateurs ont commencé leur travail dès l’annonce d’Ubisoft à la fin de l’année 2023.

The Crew sauvé par les joueurs, pour combattre une « tendance alarmante »

Le moddeur ajoute que le fait que les éditeurs coupent les serveurs de leurs jeux est une tendance croissante et alarmante. Il va jusqu’à qualifier la décision d’Ubisoft de « complètement inacceptable ». « Si la tendance se poursuit, dans une décennie, nous aurons des tonnes de jeux vidéo injouables et morts que les gens aimaient et jouaient autrefois, c'est pourquoi la préservation des jeux vidéo est extrêmement importante, avant que la situation ne devienne incontrôlable », déclare-t-il.

Si l’on peut comprendre la grogne, il ne faut pas oublier que maintenir un jeu en vie a un coût, un coût en argent et en ressources qu’il est parfois préférable de transférer ailleurs. Même si, malheureusement, ça fait parfois mal au cœur. Les composantes en ligne ne sont pas garanties à vie. Quoi qu'il en soit, il semblerait que vous puissiez bientôt rejouer à The Crew premier du nom avec des amis si le cœur vous en dit.