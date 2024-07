L’été est lancé et l’éditeur français fait une petite surprise à ses joueurs du monde entier. Comme ça peut arriver assez fréquemment finalement, Ubisoft lance une opération séduction sur l’un de ses meilleurs jeux du moment. Un jeu jouable gratuitement pour un temps limité histoire de le découvrir sans trop de pression et dans son entièreté d’ailleurs.

Ubisoft vous propose de tester l'un de ses jeux phares du moment gratuitement

Si vous ne saviez pas quoi faire les prochains jours, Ubisoft a quelque chose pour vous. Son très bon The Crew Motorfest sera en effet jouable gratuitement du 4 au 8 juillet sur PS5, PS4 et PC. Puis plus tard du 11 au 15 juillet sur Xbox Series et One. Deux week-ends durant lesquels le jeu sera totalement gratuit. Vous pourrez le découvrir comme si vous le possédiez, et jouer sans restriction de temps ou de contenu. Votre progression sera également sauvegardée, comme ça si vous souhaitez y revenir ou passer à la caisse définitivement, vous ne perdez rien.

Si The Crew Motorfest sera gratuit, c’est pour célébrer l’arrivée de sa quatrième saison. Une nouvelle série d’événements in-game débarquera tout au long des prochaines semaines avec notamment plus d’une vingtaine de nouvelles voitures à déverrouiller et une Playlist « Donk vs Lowrider ». Les joueurs devront choisir leur camp et apprendre à maîtriser les spécificités des deux cultures automobiles nous promet Ubisoft. Tout un programme. Les différentes activités seront en prime récompensées par un tout nouveau type de cosmétique : des décorations pour le tableau de bord. Oui, on pourra gagner des petites statuettes à grosse tête qui se dandinent.

Pour terminer, Ubisoft a déployé une importante mise à jour sur tous les supports avec pas mal de changements. C’est plus précisément l’expérience utilisateur qui est ici dans le collimateur de ce nouveau patch. Modification du système de récompense, ajout de nouvelles options pour acheter facilement ses véhicules ou encore l’apparition d’un calendrier personnalisable pour lister ses événements favoris. Tout sera globalement plus lisible et plus accessible. Vous pourrez découvrir l’intégralité de la note de patch et un aperçu des nouveautés depuis le site officiel d’Ubisoft.

Pour rappel, The Crew Motorfest est disponible sur PS5, Xbox Series et PC, mais aussi sur PS4 et Xbox One.