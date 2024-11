Régulièrement, les éditeurs proposent aux joueuses et joueurs de (re)découvrir leurs titres sans mettre la main au porte-monnaie. Une occasion en général d’aller tester les dernières nouveautés en date dans lesdites productions. Cela peut se faire au travers d’essais de plusieurs heures via le PS Plus Premium, des démos en amont de leur sortie, d’une disponibilité temporaire…les opportunités ne manquent pas. Là où ces offres sont parfois, si ce n’est trop souvent, limitées à une seule plateforme, Ubisoft prend soin à ne pas faire de jaloux en laissant tout le monde apprivoiser certains de ces titres populaires. Justement, l’un de ses jeux les plus appréciés est gratuit pendant quelques jours.

Un nouveau jeu Ubisoft jouable gratuitement

C’est une habitude désormais. Pour chaque nouvelle saison déployée pour ses productions, Ubisoft offre une séance de rattrapage aux joueurs. C’est au tour cette fois de The Division 2 d’être à nouveau gratuit le temps de quelques jours. Aucune restriction particulière, les joueurs de tous les horizons peuvent découvrir la Washington apocalyptique du jeu, qu’ils soient sur PS5, Xbox Series, PC (via Ubisoft Connect), PS4 et Xbox One. Pas de condition non plus sur le contenu. C'est bien l’ensemble du jeu de base qui est accessible, notamment les nouveautés de la saison 2 de l’Année 6 (Shades of Red). Parmi elles, une refonte du système saisonnier, des challenges et récompenses inédits, de nouvelles mécaniques, des armes fraîchement sorties de l’usine et bien plus encore. Ce sont en outre six nouvelles missions séquentielles qui ont été ajoutées, toutes comprenant huit objectifs à remplir.

The Division 2 est gratuit sur consoles PlayStation, Xbox et PC jusqu’au 4 novembre 2024 à 13h00 (heure française). Comme toujours, votre progression lors de cet essai sera conservée dans le cas où vous vous décideriez à acheter la version complète à l’avenir. Envie de tester le jeu gratuit Ubisoft du moment ? Voici la marche à suivre pour chaque plateforme.

PC (via l'Ubisoft Connect)

Lancez Ubisoft Connect.

Accédez à l'onglet « Mes jeux ».

Sélectionnez « Jeux gratuits ».

Localisez la vignette The Division®2 Free Weekend.

Sélectionnez « Ajouter à mes jeux ».

Consoles PlayStation

Accédez au PlayStation Store.

Lancez une recherche pour The Division 2 d'Ubisoft.

Sélectionnez la vignette du jeu parmi les résultats de la recherche.

Sélectionnez « Essayer la démo gratuite » pour lancer le téléchargement.

Consoles Xbox

Accédez au Marché Xbox Games.

Lancez une recherche pour The Division®2.

Sélectionnez la vignette du jeu parmi les résultats de la recherche.

Sélectionnez « Essai gratuit » pour lancer le téléchargement.

