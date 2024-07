Pour le week-end, ce jeu made in Ubisoft est entièrement gratuit et il serait dommage de passer à côté. Par contre, il va falloir faire vite pour pouvoir en profiter.

Les amateurs de jeux de course automobile ont de quoi se réjouir cet été avec The Crew Motorfest (Ubisoft), qui pour rappel, sera jouable gratuitement sur plusieurs plateformes durant deux périodes distinctes en juillet. Cette initiative offre une excellente opportunité pour les joueurs de découvrir ou redécouvrir ce titre riche en adrénaline et en sensations fortes.

Ubisoft fait plaisir à tout le monde

Pour les joueurs sur PS5, PS4 et PC, The Crew Motorfest est accessible gratuitement du jusqu'au 8 juillet 2024. Il ne vous reste donc plus beaucoup de temps pour en profiter. Ensuite, ce sera au tour des utilisateurs de Xbox Series et Xbox One de profiter de cette offre, du 11 au 15 juillet 2024. Ces périodes coïncident parfaitement avec les week-ends, permettant ainsi aux joueurs de s’immerger pleinement dans le jeu sans contrainte de temps.

Cette période de jeu gratuit est une occasion en or pour les joueurs de tester toutes les fonctionnalités et les diverses options de personnalisation offertes par The Crew Motorfest. Que ce soit pour découvrir les nouvelles mécaniques de jeu, explorer les vastes paysages ou s’affronter dans des courses ces quelques jours gratuits permettent d’avoir un aperçu complet de ce que le jeu a à offrir.

Pour les joueurs cherchant à maximiser leur temps de jeu durant ces périodes, il est conseillé de planifier à l'avance et de télécharger le jeu avant le début de l’offre gratuite. Ainsi, dès le premier jour, vous serez prêt à plonger directement dans l’action. Profitez des courses en ligne, formez des équipes avec vos amis ou explorez librement le monde ouvert dynamique du jeu.

Les mécaniques de conduite sont réalistes et variées, permettant aux joueurs de ressentir la différence entre les divers types de véhicules, qu'il s'agisse de voitures de sport, de tout-terrain ou de motos. Du très bon Ubisoft.