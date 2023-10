Récemment, Ubisoft a dévoilé plusieurs jeux, dont Assassin's Creed Mirage et The Crew Motorfest, ce dernier visant particulièrement les amateurs de courses automobiles de type arcade. C'est précisément ce dernier titre qui nous intéresse aujourd'hui grâce à une belle opportunité mise en avant.

Un beau jeu gratuit chez Ubisoft

Ubisoft, développeur reconnu dans l’univers du jeu vidéo, propose aux joueurs d’explorer The Crew Motorfest au travers d’un nouvel essai gratuit, disponible du 10 au 20 octobre 2023 sur PC, PlayStation et Xbox. Durant cette période, les participants pourront s’immerger dans les cinq premières heures du jeu, cette offre s’adressant surtout à ceux qui n'ont pas participé à la session d'essai gratuite offerte en septembre.

L'essai offre la possibilité d'explorer le monde ouvert du jeu, situé sur l'île hawaïenne d'O’ahu, et de prendre part à différents événements disponibles durant le temps d'essai. Le mode multijoueur est également accessible. Il est important de noter que la progression effectuée durant l'essai sera conservée pour ceux qui choisissent d’acquérir le jeu ultérieurement, à condition, cependant, qu'ils n'aient pas déjà profité de l’offre d’essai en septembre. Une belle proposition de la part d'Ubisoft qui donnera plus envie de continuer l'aventure. L'expérience, c'est important.

Depuis son lancement en septembre, The Crew Motorfest a captivé l'attention, fixant un record de ventes pour la franchise dès sa première semaine sur le marché. Une bande-annonce, dévoilant les différentes récompenses et éloges reçus par le jeu, a été publiée en septembre dernier.

Une bonne pioche

Sur Gameblog, nous lui avons attribué la note conséquente de 8/10. Bien que s'appuyant sur des fondations établies, le jeu parvient à améliorer de manière notable les aspects précédemment critiqués tels que les graphismes et l’audio. Le gameplay et la physique des véhicules, repensés en profondeur, procurent une expérience de jeu agréable, que ce soit à la manette ou au volant. Le jeu introduit également une innovation via un système de playlists et offre un contenu varié et généreux. L’île d’Oahu, bien que plus modeste en taille comparée aux terrains de jeu des précédents titres de The Crew, se distingue par sa diversité plaisante et sa conception détaillée. Puisant et réinterprétant ce qui se fait de mieux dans le genre, The Crew Motorfest apporte, selon nous, une touche unique au format MMORPG, offrant une diversité sans égale. En somme, une belle réussite.

Et vous, que pensez-vous de cet essai gratuit ? Allez-vous en profiter ?