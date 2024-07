Ubisoft est l'un des plus grands éditeurs de l'industrie vidéoludique. Cette énorme machine, qui tourne grâce au travail de 19 011 employés à travers le monde, a néanmoins encore rencontré des turbulences ces derniers mois. Plusieurs vagues de licenciements ont touché les salariés de l'entreprise, et notamment l'équipe de Splinter Cell Remake. Cette fois, la société voit partir un créateur de talent de son propre chef.

Un créateur de talent quitte Ubisoft

Après quasiment 30 ans au sein d'Ubisoft, un créateur des créateurs de l'éditeur a souhaité voguer vers de nouveaux horizons. Une personne qui n'est pas inconnu du public, puisqu'il s'agit de Davide Soliani. Le directeur créatif des jeux Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle et Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope. Deux excellents titres de stratégie, plus accessibles que d'autres softs du genre, sortis exclusivement sur Nintendo Switch. Comme on peut le lire avec le message de Davide Soliani, c'est un départ totalement volontaire d'Ubisoft.

« Bonjour à tous ! Après 25 ans dont 11 magnifiques années passée à travailler avec Nintendo sur Mario + The Lapins Crétins, en compagnie de notre incroyable communauté de joueurs, j'ai décidé de quitter Ubisoft pour me lancer dans une nouvelle aventure. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Merci beaucoup pour tout » a annoncé Davide Soliani sur son compte X. Pour rappel, il est apparu aux yeux du monde lors de la conférence E3 2017 d'Ubisoft, où il avait versé des larmes en voyant son jeu sur scène.

Davide Soliani lors de la présentation de Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle à l'E3 2017.

Davide Soliani s'en va, adieu un potentiel jeu Rayman par ses soins

Ubisoft perd donc un vétéran que l'éditeur regrettera certainement. C'est un peu une surprise finalement, car en 2023, Davide Soliani était motivé par l'idée de concevoir un nouveau jeu Rayman, sous réserve qu'on lui propose.

Si on me le proposait, je serais fou de ne pas accepter. Rayman est le type de jeu qui n'a aucun élément réaliste. Et de ce fait, tout ce que vous créez vient de votre imagination et de celle de l'équipe. Par conséquent, absolument tout, qu'il s'agisse d'une chaise, d'une table, d'un ennemi ou d'un environnement, est une forme d'art. C'est de la création à partir de zéro. Donc pour moi, en tant que développeur, c'est le summum des possibilités. Vous pouvez exprimer votre folie et créer vos propres choses, comme nous l'avons fait dans Sparks of Hope. Je pense que je serais fou de ne pas saisir cette opportunité si elle m'était offerte. Davide Soliani, directeur créatifs de Mario + The Lapins Crétins Kindgom Battle et Sparks of Hope.

Dommage pour Rayman donc, mais peut-être qu'Ubisoft pourrait vouloir tout de même une collaboration si jamais Davide Soliani se lance en indépendant ?

Source : Davide Soliani.