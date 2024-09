Après une initiative qui a provoqué une vive polémique, Ubisoft rétropédale et prend une décision importante globalement saluée par la communauté de joueuses et joueurs.

Ces derniers temps, Ubisoft montre d'évidents soucis de santé, avec notamment une alarmante chute du cours de son action. Pour tâcher de redorer son blason auprès des joueurs, le géant français fait des pieds et des mains sur plusieurs fronts. Tel est notamment le cas en l'occurrence concernant les jeux The Crew, après une mise à mort du premier opus qui avait fait couler beaucoup d'encre.

Ubisoft rétropédale pour se racheter auprès des joueurs

Il y a quelques mois, Ubisoft prenait la décision unilatérale de débrancher complètement The Crew et de le supprimer de toutes les boutiques en ligne. Un choix qui a provoqué un véritable tollé auprès de la communauté, qui s'est insurgée contre un autre exemple de dérive du dématérialisé et du manque d'efforts pour préserver le jeu vidéo. Une pétition issue d'une initiative citoyenne européenne avait même été mise en place pour essayer de faire changer les choses sur ce terrain et d'envoyer un message à l'ensemble de l'industrie.

Dans une moindre mesure, alors que le géant français traverse une bien mauvaise passe, Ubisoft aurait enfin pris acte des inquiétudes des joueurs et se fend d'une mesure salutaire pour les prochains jeux The Crew. Si le premier opus ne sera hélas pas ranimé, The Crew 2 et Motorfest seront au moins jouables sur le long terme, avec un mode hors ligne déployé lorsque le besoin s'en fera sentir.

Un geste apprécié par les joueuses et joueurs, qui déplorent toutefois qu'un tel effort n'ait pas aussi inclus le premier jeu. Certains déplorent toutefois que cette mesure ne soit pas prise dès la sortie d'un jeu, et que d'autres titres à venir sont initialement lancés avec l'obligation de rester connecté à Internet pour y jouer. Cela avait pour rappel fait polémique notamment concernant Star Wars Outlaws et Assassin's Creed Shadows attendu en novembre, avant qu'Ubisoft ne décide d'en partie également rétropédaler sur ce point.

Source : Ubisoft sur X.com