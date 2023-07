L'année dernière, l'insider Tom Henderson a dressé une liste des projets Ubisoft en cours. Parmi eux, il y avait The Crew 3 et le nouveau Prince of Persia The Lost Crown. Deux titres dont il avait parfaitement connaissance. Dans le lot, il y avait aussi la suite d'une franchise très appréciée. Eh bien ne comptez plus dessus, tout a été mis à la poubelle par l'éditeur français.

Ubisoft renonce à la suite d'un de ses meilleurs jeux

Alors que le chantier Beyond Good and Evil 2 peine encore à sortir, Ubisoft a passé un autre coup de balai dans ses projets. Selon nos confrères de VGC, toujours très bien renseignés, la société a en effet décidé d'arrêter le développement d'Immortal Fenyx Rising 2. Même s'il n'avait pas été officialisé, son existence était bien réelle d'après Tom Henderson et le journaliste Jeff Grubb. Ce dernier a même apporté davantage d'informations à son sujet.

Si l'on en croit Grubb, il s'agissait plus d'un spin-off que d'une suite. Au lieu de la Grèce antique, Ubisoft Québec aurait voulu emmener le joueur à Hawaii pour explorer la culture polynésienne. « La suite d'Immortal Fenyx Rising n'est pas une vraie suite. C'est plus un spin-off. Le nom de code du jeu est Oxygen. C'est basé sur la culture polynésienne ». En toute logique, on aurait encore pu choisir entre un héros et une héroïne, mais l'identité visuelle aurait été différente pour s'éloigner de Breath of the Wild. Le jeu d'Ubisoft ayant été énormément comparé au bijou de Nintendo. « Ils essayent toujours d'avoir une patte visuelle très marquée, mais en ressemblant moins à une copie de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ».

Spin-off ou suite, c'est donc annulé ! Plusieurs raisons ont pu conduire à cela. D'abord, VGC mentionne des ventes qui n'ont pas été forcément à la hauteur, surtout en Europe, et le fait que le plus gros des exemplaires ait été écoulé grâce à des promotions. Ensuite, Ubisoft veut se refocaliser sur ses énormes franchises, Assassin's Creed en tête. Un porte-parole de l'entreprise a été contacté par VGC, mais Ubi « ne commente pas les rumeurs ou spéculations ».

Crédits : Steam.

Far Cry 7 et Splinter Cell Remake encore en vie ?

Sur les réseaux sociaux, ce scoop a totalement déçu les joueurs. « Quel dommage, c'était pour moi le jeu Ubi le plus intéressant et le plus amusant depuis des années » déclare un internaute. « Ils avaient enfin une nouvelle IP fun et la tuent d'emblée » s'exclame un autre. Et des messages de ce type, il y en a des dizaines et des dizaines. Sur Metacritic, la note joueurs oscille entre 7,5 et 7,7/10. Une preuve de l'attachement de la communauté pour le jeu.

En plus d'Assassin's Creed, Ubisoft devrait mettre le paquet sur la saga Far Cry avec deux projets déjà en développement. Un spin-off, qui a pour nom de code Project Maverick, qui serait un jeu multijoueur de type « extraction » à l'instar des modes DMZ de Call of Duty Modern Warfare 2 et Hazard Zone de Battlefield 2042. L'autre titre n'est autre que Far Cry 7. Un épisode inédit qui devrait être fidèle à la formule désormais éprouvée.

Et Splinter Cell Remake ? Plus de son, plus d'image. Après un teasing qui n'en était finalement pas un, les fans attendent toujours avec impatience des annonces. Mais ça ne semble pas la priorité d'Ubisoft d'un point de vue communication. Peut-être que l'éditeur sera un peu plus bavard après les sorties de Star Wars Outlaws, en 2024, et Avatar Frontiers of Pandora prévu lui pour le 7 décembre 2023. La firme ne veut pas se louper et assure avoir « pour objectif de créer un remake de haut niveau pour nous aider à bâtir des fondations solides pour la franchise à l’avenir ».