Le jeu de gestion Two Point Campus s'offre enfin une véritable date de sortie. Mieux, il ouvre ses précommandes aux les plus impatients d'entre nous.

Inutile de retenir le suspens plus longtemps, le jeu de gestion d’université Two Point Campus sortira sur consoles et PC le 17 mai 2022. Mieux, les joueurs peuvent d’ores et déjà précommander le jeu en version physique sur TwoPointCampus.com et le préacheter sur Steam.

Le savoir oui, mais pas que

Le jeu devrait donc permettre de construire puis gérer son université pour veiller au bien être des élèves et des enseignants. Evidemment étant donné qu'il s'agit d'un modèle d'université américaine, le but sera aussi de gagner de l'argent. Buisness is buisness.

Avec Two Point Campus, construisez le campus de vos rêves et façonnez la vie de vos élèves pour leur offrir la plus belle expérience de leur vie, pleine de relations fortes, d’activités périscolaires amusantes sans oublier… une excellente éducation ! Après tout, des étudiants heureux avec de bonnes notes améliorent la réputation du Campus, qui peut alors attirer davantage d’étudiants, et incidemment gagner plus d’argent. Au-delà des activités académiques classiques, les étudiants du Two Point County profitent de nombreux cours bizarres et merveilleux comme la Gastronomie, où l’on apprend à réaliser toutes sortes de délices culinaires surdimensionnés. Les passionnés de technologie suivront le cours de Robotique dans lequel la science, les professeurs et les élèves se mélangent pour créer des robots géants. Les étudiants bénéficient chacun de leurs propres traits de caractère, et il faudra répondre à tous leurs besoins uniques pour les aider à s’accomplir en tant qu’individus, et ainsi constituer l’héritage et la fierté de votre université.

On est donc sur une université assez particulière, presque à l'image d'un Poudlard mais version sans magie. Reste à voir si le jeu sera aussi qualitatif qu'un certain Two Point Hospital. Vivement la rentrée !