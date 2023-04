Trepang2 est le fruit démoniaque du studio du même nom. Une petite boîte indépendante composée d’une poignée de développeurs qui ont décidé de proposer leur vision du fast FPS corsé et ultra bourrin. La bande-annonce parle d’elle même, c’est un joyeux bordel, un festival sanglant et ça fonce à toute vitesse.

Le jeu vous mettra dans la peau d’un « héros » amnésique qui possède des capacités surhumaines. En utilisant votre force et votre rapidité supérieures à la normale, il vous sera demandé d’échapper d’un site ultra sécurisé dans lequel vous étiez retenu prisonnier, tout en décimant la milice locale et les mutants bizarres qui semblent hanter le secteur. Des monstres que l'on peut apercevoir brièvement à la fin du trailer.

Trepang2, un FPS à la croisé de Superhot, FEAR et John Wick ?

Côté gameplay, Trepang2 devrait proposer quelque chose d’extrêmement nerveux à mis chemin entre Superhot et John Wick. Il est dit que le jeu sera plutôt corsé, ce qui sous-entend que les dégâts reçus devraient rapidement nous mettre au tapis. Mais comme dans Superhot, il sera possible de ralentir le temps pour prendre l’avantage en esquivant les projectiles et en contre-attaquant. Le studio nous parle aussi de gun fu, ce style de combat mélangeant corps à corps et armes à feu si cher à Keanu Reeves dans la saga John Wick. Vous pourrez alors glisser, sauter, tabasser vos adversaires en combat rapproché, et même vous en servir comme bouclier humain avant de les jeter sur vos ennemis.

Enfin, il est très difficile d’ignorer les très grosses vibes de F.E.A.R qui émanent de la bande-annonce. La direction artistique très sombre, les ralentit à n’en plus finir, les gerbes de sang ou encore les coups de pied sauté et l’aspect horrifique ne sont pas sans rappeler le célèbre FPS de Monolith, la petite fille pyromane flippante en moins cela dit.

Trepang2 profite de cette présentation pour nous annoncer deux bonnes nouvelles le concernant. La première est que le jeu sortira dès le 21 juin 2023 sur Steam. Pour le moment, seul le PC semble être concerné. La seconde bonne nouvelle, c’est qu’il est d’ores et déjà possible d’essayer le jeu puisqu’une démo est disponible. Il suffit de vous rendre sur la page du jeu pour la télécharger.