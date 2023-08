Les Tortues Ninja ont le vent en poupe. Alors que le film d’animation est désormais disponible dans les salles obscures, THQ Nordic a profité de son événement estival pour enfin lever le voile sur son adaptation.

La plupart du temps lorsque l’on pense aux Tortues Ninja on voit immédiatement les dessins animés ou les BD colorées. Les jeux vidéo tout en pixel, généralement des beat’em all comme TMNT : Shredder's Revenge dernièrement, eux aussi souvent colorés. Mais il y a aussi une autre facette des Tortues Ninjas, un arc narratif beaucoup plus sombre qui relate ni plus ni moins que la fin du quatuor, TMNT : The Last Ronin.

TMNT : The Last Ronin, un God of War like avec des Tortues Ninja

Changement d’ambiance radical donc avec ce tout nouveau jeu développé par Black Forest Games. Un titre qui s’inspirera également d’un certain God of War (2018) de l'aveu des développeurs. On devrait donc s’attendre à un jeu à la narration plutôt importante et aux combats brutaux et viscéraux. Si au passage la direction artistique, la technique, la mise en scène et l’OST pouvaient également être du même acabit que le modèle signé Santa Monica, ce serait parfait et on tiendrait là un vrai petit trésor.

Mais il est beaucoup trop tôt pour tirer la moindre conclusion, d'autant que le jeu ne s’est même pas encore montré. Le studio nous a toutefois offert un bref trailer qui donne le ton. Sombre, triste et puissant à la fois. On y voit quatre bougies s’éteindre les unes après les autres, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’une. Cette courte bande-annonce nous fait au passage une petite piqure de rappel en honorant Kevin Eastman, Luis Antonio Delgado, Peter Laird, les frères Escorza et Ben Bishop, les créateurs du comics Tortues Ninja : The Last Ronin dont le jeu s'inspire. Le jeu n’a pas encore de date de sortie mais nous confirme qu'il débarquera sur PS5, Xbox Series et PC.