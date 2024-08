On est toujours sans nouvelle du prochain jeu Tomb Raider, mais peut-être qu'on aura des nouvelles à la Gamescom 2024 ? À ce stade, les paris sont ouverts puisque Christoph Hartmann, patron d'Amazon Games, avait déclaré que l'annonce n'était « pas si loin ». Malgré cette absence de communication, l'aventurière sait occuper le terrain médiatique et est revenue dans un jeu vidéo tout récemment. Un DLC Lara Croft x Dead by Daylight est en effet disponible depuis le 17 juillet 2024. Mais la riche héritière va également investir les serveurs de Netflix d'ici quelques semaines.

Netflix montre sa série Tomb Raider La légende de Lara Croft

Si vous avez bien suivi l'actualité autour de l'archéologue la plus célèbre du jeu vidéo, alors vous savez probablement que la série d'animation Tomb Raider : La légende de Lara Croft arrive sur Netflix. Ce show télévisé en huit épisodes sera proposé aux abonnés à partir du 10 octobre 2024, et se déroulera après la dernière trilogie de jeux. Soit après les événements relatés dans Shadow of the Tomb Raider.

« Après les événements de la série Survivor, Lara Croft abandonne ses amis pour se lancer dans des aventures en solo de plus en plus périlleuses. Elle doit toutefois rentrer chez elle lorsqu'un dangereux et puissant artefact chinois est dérobé au manoir familial par un voleur présentant un étrange lien personnel. La poursuite audacieuse qu'elle entreprend l'entraîne dans une aventure autour du monde jusque dans les profondeurs de tombes oubliées, où elle devra affronter sa vraie nature et décider quel genre d'héroïne elle veut devenir » (synopsis officiel de la série Tomb Raider : La légende de Lara Croft via Netflix).

Logiquement, on s'attendait plutôt à revoir des extraits de Tomb Raider : La légende de Lara Croft lors de la Netflix Geeked Week de septembre 2024, mais la firme au N rouge a donc un petit cadeau. Un gros trailer teaser avec de nombreux extraits, et le moins que l'on puisse, c'est que ça a l'air canon.

Un peu de Marvel et de Mission Impossible dans le show TV

Écrite et produite par Tasha Huo (The Witcher : L'héritage du sang), la série Netflix Tomb Raider a fait appel à Hayley Atwell pour incarner Lara Croft. Ce nom ne vous dit peut-être rien à première vue, mais vous la connaissez si vous êtes fans des production Marvel. On l'a vu dans le MCU sous les traits de Peggy Carter aux côtés de Captain America. Mais elle a aussi tourné avec Tom Cruise dans le cadre de Mission Impossible 7. Le personnage de Jonah est également de retour dans la série Tomb Raider : La légende de Lara Croft grâce au comédien Earl Baylon. Enfin, le conseiller de l'aventurière, Zip, sera de la partie et sera quant à lui doublé par Allen Maldonado.

Source : Netflix France.