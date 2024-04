Sorti en 2014 sur PS4 et Xbox One, Tomb Raider: Definitive Edition est enfin disponible sur PC. Mais celui-ci n'est disponible que sur une seule plateforme, et pas la plus populaire...

Pour rappel, Tomb Raider: Definitive Edition est la version ultime du premier opus de la trilogie reboot de Crystal Dynamics. Celle-ci comprend le jeu de base, tous ses DLC et de nombreuses améliorations, notamment graphiques. Lancée en catimini sur PC, celle-ci n'est toutefois disponible ni sur Steam, ni sur l'Epic Games Store...

Tomb Raider Definitive Edition enfin sur PC, mais pas pour tout le monde

En 2013, Crystal Dynamics relançait l'iconique licence Tomb Raider et son héroïne Lara Croft avec un reboot tirant de nombreuses inspirations du côté d'Uncharted sur PC, PS3 et Xbox 360. Un an plus tard, ce premier opus d'une trilogie s'offre une Definitive Edition, uniquement sur PS4 et Xbox One. Le PC est alors laissé échoué sur la plage. Ce n'est que 10 ans plus tard et dans la discrétion la plus totale que les sauveteurs retournent sur PC pour lui offrir cette fameuse version ultime... uniquement sur le Microsoft Store.

Sur Steam et l'Epic Games Store, les utilisateurs doivent pour l'instant se contenter de l'édition Jeu de l'Année. Celle-ci comprend tout le contenu additionnel de Tomb Raider: Definitive Edition, mais pas les améliorations graphiques. Vous trouverez d'ailleurs ci-dessous une vidéo comparative des deux versions du jeu. Malheureusement pour les joueurs allergiques au Microsoft Store, ou ne disposant pas d'une partition Windows sur leur PC, cette version ne leur est pour l'instant pas accessible. Rien n'indique pour l'heure si la Definitive Edition arrivera sur d'autres plateformes comme Steam.

En attendant des nouvelles de Lara Croft

Ce n'est malheureusement pas la seule décision récente qui pose question s'agissant de la licence légendaire. D'un côté, Tomb Raider Remastered enchaîne les controverses. Quant à la production de nouveaux jeux dans la franchise, l'avenir apparaît particulièrement incertain. Celle-ci a tout fraîchement changé d'éditeur, pour passer entre les mains de Middle-Earth Entreprises, détenue par Embracer Group.

Crystal Dynamics, qui travaille sur le prochain jeu Tomb Raider, semblait aux dernières nouvelles confiant à sujet. Mais quid de ce changement d'éditeur ? L'avenir nous dira ce qu'il réserve à l'iconique Lara Croft. Espérons que l'aventurière britannique ne s'empalera pas (encore) sur un os, comme dans le premier opus reboot, désormais donc enfin disponible en Definitive Edition sur PC... seulement via le Microsoft Store.