En mai 2022, on apprenait que le géant Embracer, véritable monstre de l’industrie, rachetait les studios Crystal Dynamics (Tomb Raider) ou encore Eidos Montreal (Deus Ex). Des rachats à gogo que l’entreprise aura effectués pendant plusieurs années. Sauf que dernièrement, l’après-coup se fait ressentir et ça fait très mal.

Les yeux plus gros que le ventre ? Problème de gestion en interne ? Changement de cap ? Bonne question, toujours est-il qu’Embracer a décidé il y a plusieurs mois de se diviser pour mieux régner. S’est alors entamée une restructuration qui a fait de nombreuses victimes. Plusieurs licenciements, la fermeture de quelques studios… le tableau n’est pas très reluisant et va se ternir une fois de plus.

Embracer fait encore le ménage dans ses studios, ça fait mal

À juste titre, on se demande s’il ne va pas y avoir de la casse autour de la franchise Tomb Raider prochainement. Embracer a une nouvelle fois pris une décision brutale et a fait fermer Piranha Bytes. Un studio historique à qui l’on doit notamment la série Gothic, Risen ou encore Elex, des RPG plutôt atypiques.

Piranha Bytes n’a peut-être jamais signé de AAA XXL, il n’en restait pas moins un développeur de AA plutôt convaincant et doté d’une vraie communauté de fans. Ce qui a de quoi donner quelques sueurs froides lorsque l’on regarde le dossier de l’extérieur. En interne, la situation était assez catastrophique. Depuis plusieurs mois, Embracer cherchait à revendre pour se débarrasser du studio. Une décision radicale poussée par la fameuse restructuration de l'éditeur. Chez Piranha Bytes, le moral n'est pas au beau fixe. Elex 2 est mort-né, sorti à peine quelques jours après un certain Elden Ring, le jeu passe complètement sous les radars. S'ensuit le départ du directeur du studio qui quitte le studio après 24 ans de service pour des différends créatifs. Une succession de mauvaises nouvelles et de mauvaises décisions qui ont conduit le studio à mettre la clé sous la porte.

Toutefois, comme le rapporte le site allemand Gamestar, il y a une lueur au bout du tunnel sombre, deux des têtes pensante de Piranha Bytes ont ouvert leur propre studio affirmant vouloir suivre le mantra de leur ancienne maison. Le tout frais Pithead Studio nous promet déjà des jeux « immersifs et fantastiques ». Nous verrons.

Doit-on s'inquiéter pour Tomb Raider ?

En l'occurrence, pour ce qui est de Tomb Raider, on se dit que la franchise n'a plus le droit à l’erreur. Les temps sont durs pour tout le monde et même pour les titans du milieu comme Embracer visiblement, qui n'hésite pas à prendre de lourdes décisions.

Si la licence Tomb Raider est une licence forte, le fait est que les résultats des derniers jeux sont en deçà des espérances. On espère donc que la suite de l’aventure ne lui portera pas préjudice.

Mais pour le moment pour Lara, les choses semblent bien parties. Une série Tomb Raider est en chemin et dirigée par une actrice, réalisatrice et scénariste de grand talent. Une série animée va bientôt voir le jour sur Netflix également et bien évidemment, un jeu est en développement chez Crystal Dynamics, le tout est également chapeauté par Amazon, un autre géant avec qui Embracer a un partenariat collé-serré.

Plus qu’à croiser les doigts pour que la franchise sorte son épingle du jeu dans les prochaines années pour ne pas se retrouver sur le billot.

Source : Gamestar.de