Tomb Raider manque aux fans et le prochain jeu se fait attendre. Amazon vient nous donner des nouvelles, et c'est très rassurant. On croise les doigts, mais une annonce semble plus proche que jamais. Pas trop proche quand même cela dit.

La prochaine aventure de Lara Croft se fait attendre. Depuis son annonce, le nouveau Tomb Raider de Crystal Dynamics n’a pas donné signe de vie. Pas un artwork, pas une nouvelle, rien. Amazon et le studio restent muets. Il faut dire que le géant, fraîchement lancé dans l’industrie, est relativement discret dans son ensemble concernant ses jeux tant que ces derniers ne sont pas prêts à être montrés. « Tout est une question de qualité. On ne veut pas se presser », déclare Christoph Hartmann, le grand chef d’Amazon Games.

Amazon prend son temps et veut faire les choses bien

L’homme s’est en effet exprimé dans les colonnes de Variety au sujet de la stratégie de l’entreprise concernant les jeux vidéo. « Chez Amazon, nous avons une approche sur le long terme. On ne veut pas se lancer dans une frénésie de rachat et collectionner les studios », affirme-t-il.

Il est vrai qu’après avoir mis un pied à l’étrier et affronté la dure réalité des choses, ce qui a mené l’entreprise à revoir sa stratégie, mettre un terme à plusieurs partenariats et annuler quelques jeux, tout s’est calmé par la suite. Désormais, il n’y a plus qu’une poignée de gros projets dans les cartons, dont un certain Tomb Raider.

Un jeu attendu de pied ferme et on sait qu’Amazon mise très gros dessus. Pour rappel, l’entreprise est le nouvel éditeur de la licence et compte bien mettre le paquet pour capitaliser dessus. En plus du jeu, une série Tomb Raider en live action est en chantier. Des rumeurs parlaient même de relancer la franchise au cinéma et d’en faire un vaste univers. Mais pour l’heure, ce que nous voulons, ce sont des nouvelles du jeu, et Christoph Hartmann a enfin pris la parole à ce sujet.

Prépare toi Lara, tu va bientôt revenir. ©Tomb Raider

On a enfin des nouvelles du prochain Tomb Raider

Lorsqu’on lui demande où en est le jeu et quand sortira-t-il, celui-ci répond… qu’il ne pas dire grand chose pour le moment, mais que l’on aura bientôt l’occasion d’en savoir plus. « Ce n’est pas pour demain, mais [l’annonce] ce n’est pas si loin. » Une déclaration rassurante et annonce qui est donc visiblement proche, bien qu'il ne faudra rien s'attendre dans les prochaines semaines. Amazon vise certainement une fenêtre pour la fin de l'année. Lara pourrait bien être présente aux Games Awards par exemple. La sortie du jeu en revanche, ce n'est pas pour tout de suite.

Et c'est normal puisque Amazon a revu sa stratégie. Hartmann précise en effet que la firme entre dans une phase où les jeux sortiront de manière plus régulière à raison de 2 ou 3 par an maximum. Cette année, les créneaux semblent déjà être pris par New World Aeternum en octobre, la nouvelle version du MMO sur consoles et PC, ainsi que Throne and Liberty en septembre, un MMO free to play à destination des consoles et du PC également. Tomb Raider devrait donc prendre encore son temps mais, comme le dit Hartmann, ils ne veulent pas être précipités, « ça ne fonctionne pas. Il faut que ce soit de la qualité AAA, la barre est très haute. » Un discours plutôt rassurant donc.

Le prochain Tomb Raider, développé sous Unreal Engine 5, ne devrait vraisemblablement pas voir le jour avant 2025. Une année qui s’annonce d’ores et déjà chargée. Il va donc falloir prendre son mal en patience, mais ces déclarations du chef d’Amazon sont plutôt rassurantes.