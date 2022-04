Le mercato du jeu vidéo reprend. Après deux années sabbatiques, le directeur de Days Gone a trouvé un nouveau studio où s’installer. Il a finalement jeté son dévolu vers Crystal Dynamics, à qui l’on doit les derniers Tomb Raider.

De Days Gone à Tomb Raider ?

Un nouveau chapitre commence pour Jeff Ross. Après avoir passé toute sa vie professionnelle chez Bend Studio, le directeur de Days Gone change de cap, direction Crystal Dynamics. L’homme de l’Oregon déménagera cet été à Seattle pour rejoindre la branche de Northwest du studio qui travaille sur le nouveau Tomb Raider. Il y officiera en tant que directeur de la conception, mais on ne sait pas encore sur quel projet il a été affecté.

Naturellement, les regards se tournent vers le prochain Tomb Raider, qui tournera sous Unreal Engine 5. D’autant que le timing est suspicieux. Son tweet annonçant la nouvelle intervient quelques heures après la conférence autour du moteur d’Epic Games. Le jeu n’étant qu’au début de son développement, cela pourrait coïncider. D’autant que son expertise en monde ouvert pourrait marquer un tournant pour la franchise.

L'hypothèse de Perfect Dark

Autre possibilité, Perfect Dark. Chantier trop complexe pour The Initiative, le nouveau studio Xbox se fait finalement épauler par Crystal Dynamics. Autre solution, Jeff Ross pourrait mettre ses connaissances au service d’un autre projet non annoncé commandé par Square Enix. On entend déjà certains fans murmurer Deus Ex, laissé aux oubliettes depuis six ans déjà. À en croire les postes relayés, le projet n’en est qu’à ses balbutiements avec quelques postes clés à pourvoir.

Pour rappel Jeff Ross avait annoncé son départ de Bend Studio en décembre 2020 après avoir tenté de vendre sa vision de Days Gone 2 auprès de Sony, en vain. Le projet a finalement été avorté. Depuis il avait surtout fait parler de lui pour ses prises de parole sur les réseaux sociaux, où il déplorait notamment le manque de reconnaissance de son bébé par rapport aux autres exclusivités PlayStation comme Death Stranding et Ghost of Tsushima.