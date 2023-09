On n'y croyait plus, et pourtant, Tomb Raider est bel et bien de retour pour le plus grand plaisir des fans de la franchise. Cette nouvelle aventure s'annonce bien différente de celles qu'on a déjà connues.

Tomb Raider fait partie des licences dont le retour est attendu par des milliers de fans. Il faut dire qu'on parle d'une des franchises vidéoludiques les plus cultes de tous les temps. Mais ça y est, la patience a fini par payer. En effet, Lara Croft est enfin de retour en série pour partir explorer des vieilles ruines appartenant à une civilisation perdue. Pour les fans de Tomb Raider, ça va être l'occasion de replonger dans cet univers qui n'avait pas montré le bout de son nez depuis bien longtemps.

Tomb Raider est de retour... sur Netflix

Oui ! l'exploratrice la plus populaire du jeu vidéo fait son comeback en série animée. C'est Netflix qui va s'occuper de la diffusion et la plateforme a justement dévoilé une première bande-annonce comme attendu. Celle-ci nous révèle plusieurs informations majeures. D'abord, le nom de cette épopée inédite, Tomb Raider : The Legend of Lara Croft. Elle nous plongera aux côtés de Lara dans une aventure qui s'annonce plutôt sombre et mystique. En bref, le coup classique. Par ailleurs, le trailer nous montre une vieille photo appartenant à l'héroïne. Son passé jouera donc peut-être un rôle assez important dans l'histoire de ce nouveau Tomb Raider.

Si une telle annonce n'est pas une surprise pour beaucoup, c'est parce que la série a été annoncée en 2021. Elle a ensuite disparu des radars pour finalement revenir lors du Netflix Drop 1 qui s'est tenu le 27 septembre dernier. C'est lors de cette occasion que des premières images ont enfin été révélées. Cela a redonné de l'espoir à ceux qui voyaient déjà la série être repoussée, voire annulée. À ce propos, une fenêtre de sortie a été dévoilée. Tomb Raider : The Legend of Lara Croft doit arriver en 2024, sans plus de précision. Pour rappel, c'est une production Legendary Pictures avec Tasha Huo au scénario. On lui doit notamment The Witcher : L'Héritage du Sang, également disponible sur Netflix.

Quid du retour en jeu vidéo ?

Côté jeux vidéo, nous avons eu une avancée assez surprenante. Il y a environ une semaine, une nouvelle édition du Nintendo Direct a présenté un trailer qui en secoué plus d'un. Pour cause, le studio Aspyr va s'occuper du remaster des trois premiers opus Tomb Raider, sorti respectivement en 1996, 1997 et 1998. Certes, ce n'est pas un jeu inédit flambant neuf à l'image de Shadow of the Tomb Raider. Néanmoins, c'est une bonne manière pour la génération actuelle de découvrir des classiques de la PS1 sous une forme retravaillée. Ici, les retouches apportées à la lumière et aux textures font plaisir à voir et donnent envie de se replonger dans ces pépites d'un autre temps.