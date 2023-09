Toudoum ! Netflix n'aura finalement pas fait attendre ses abonnés après avoir initié un petit jeu de piste la semaine dernière. Les indices n'étaient pas des plus subtils, mais c'était sûrement le but recherché par le service SVOD : faire comprendre rapidement à ses utilisateurs qu'un des plus gros cartons serait de retour « prochainement ». L'annonce est tombée avec une première bande-annonce.

Sortez le champagne, une folle série Netflix revient bientôt

Si vous vous êtes rendus récemment au Japon ou que vous avez la chance d'y habiter, vous êtes peut-être passés devant des affiches Netflix avec des cartes et la silhouette d'un joker en fond. Des posters visibles dans la gare de Shibuya. Un décodage minutieux des cartes permettait de trouver des lettres qui, une fois rassemblées, donnaient un message plutôt limpide : Alice Three. Une énigme pour teaser la sortie de la saison 3 d'Alice in Borderland.

C'est désormais sûr et certain, la série reviendra sur la plateforme au N rouge comme en témoigne le premier teaser trailer ci-dessous qui indique que « le jeu va maintenant commencer ». Malheureusement pour les amateurs du show télévisé, la chaîne youtube Netflix ne révèle pas plus d'informations pour le moment, si ce n'est que ce sera disponible « prochainement ». « Alice in Borderland Saison 3, prochainement sur Netflix ». Un élément de langage constamment utilisé par le service, et qui ne présage pas spécialement d'une disponibilité imminente. Ca peut prendre encore plusieurs mois, donc patience.

Mais de quoi va parler Alice in Borderland Saison 3 alors que beaucoup soulignent que cette série ultra populaire de Netflix a déjà eu une fin ? Les prochains épisodes devraient aller au-delà du manga d'origine, qui a servi pour l'adaptation télévisée, puisque celui-ci a eu une suite (Alice in Borderland Retry) et même un spin-off (Alice on Border Road). Dans le premier cas, on pourrait retrouver le personnage principal plusieurs années plus tard, maintenant adulte, qui devra participer à d'autres épreuves sadiques. Pour le second, on pourrait découvrir tout une galerie de nouveaux personnages, dont une lycéenne forcée à mettre sa vie en danger dans des jeux meurtriers.

Alice in Borderland saison 3, un futur carton assuré ?

Comme on peut le voir, Netflix garde les détails de la saison 3 d'Alice in Borderland bien au chaud. En revanche même si cette annonce divise déjà, avec des gens qui estiment qu'il n'y avait pas besoin de continuer après la fin ou parce qu'ils n'ont pas réellement apprécié la saison 2, le carton est quasi assuré pour la plateforme au N rouge. Lors de la mise en ligne de la dernière saison, la série japonaise a battu des records.

La saison 2 d'Alice in Borderland s'est hissée à la première place du top 10 des séries Netflix les plus regardées en France. Ce fut même le show non anglophone avec le plus grand nombre d'heures visionnées en une semaine. Les deux saisons ont d'ailleurs cumulé plus de 100 millions de vues. Ca ne veut pas dire grand-chose pour le commun des mortels, mais pour Netflix, ça veut dire beaucoup vraisemblablement. Des performances engageantes pour le retour de ce battle royale épisodique.