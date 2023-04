En septembre 2018, le public retrouve Lara Croft dans Shadow of the Tomb Raider. Oui, déjà plus de cinq ans que les fans attendent un nouveau titre mettant en scène l'aventurière. Shadow of the Tomb Raider, sorti 3 ans après Rise of the Tomb Raider, marque la fin de la nouvelle trilogie de Lara Croft lancée en 2013. Cette année-là, le studio Crystal Dynamics nous présente une Lara Croft beaucoup plus jeune dans un reboot qui tranche avec ses premières aventures. Lara Croft se retrouve démunie sur île hostile et particulièrement mystérieuse. Tomb Raider introduit des mécaniques de crafting et d'infiltration pour la première fois dans l'histoire de la série. Une réussite critique pour un reboot audacieux. Rhianna Pratchett, autrice principale du jeu, révèle que la conclusion de l'aventure aurait pu être radicalement différente.

Un personnage important aurait dû mourir dans le reboot de 2013

Dans les colonnes d'Eurogamer, Rhianna Pratchett se confie longuement sur les coulisses du développement de Tomb Raider 2013. L'autrice explique avoir tâtonné avant de choisir la conclusion qui conviendrait à l'aventure de Lara Croft. Une fin plus heureuse que celle prévue initialement.

À l'origine, Sam ne devait pas s'en tirer. La fin a été modifiée assez tardivement. Nous avons fini par devoir mettre d'autres morts dans la scène, non pas parce que je voulais particulièrement qu'elles soient là, mais parce que le gameplay disait : "Ok, nous voulons que Lara aille ici. Et la motivation sera ce personnage, et ce personnage va mourir". Le jeu se terminait par une 'cavalcade de la mort', ce qui rendait la fin beaucoup plus sombre et déprimante. Les testeurs ont trouvé que c'était un peu trop… déprimant à la Walking Dead, ce qui n'était pas le ton que nous avions imaginé.

Une Lara Croft perturbée dans le prochain Tomb Raider ?

Rhianna Pratchett ajoute que la mort de Sam était planifiée en raison des actes de Lara Croft. "Avec tous ces morts, on s'est dit : 'Oh, elle n'arrive pas à s'en sortir' ". La conclusion de Tomb Raider se révèle finalement beaucoup plus heureuse que prévue. Une bonne chose, car Lara Croft perd quand même plusieurs alliés au cours du jeu, explique Rhianna Pratchett. Elle indique tout de même que disposer de plus de temps pour travailler sur cette fin aurait été idéal. En fin d'interview, Rhianna Pratchett confie qu'elle souhaiterait que la personnalité de Lara Croft soit explorée encore plus en profondeur dans le prochain Tomb Raider. "Lorsque vous retournez dans le monde réel après avoir sauvé la vie de tous vos amis à plusieurs reprises, comment cela change-t-il la nature de vos amitiés ? Que ressentent-ils pour vous ? Que ressentez-vous pour eux ? Je pense que c'est très intéressant".