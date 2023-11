L'avenir s'annonce sombre pour le prochain jeu Tomb Raider. Le studio en charge du projet semble être en grand danger, et on se demande ce que ça laisse présager pour les nouvelles aventures de Lara Croft.

Actuellement, c'est la panique à bord chez Embracer Group et ses studios. Souvenez-vous, le géant suédois est parvenu à engloutir un nombre de sociétés de jeux vidéo en un temps record, ce qui pouvait promettre de belles choses. Malheureusement, depuis quelques mois, la firme s'est lancée dans une opération de restructuration à grande échelle. La conséquence ? Des vagues de licenciements à tout-va qui ont aussi touché le studio derrière le prochain Tomb Raider, Crystal Dynamics. Et ça ne va pas en rester là, puisqu'une terrible nouvelle a été annoncée par Embracer.

Embracer fait tomber le couperet

En septembre, l'entreprise a démarré « de multiples actions pour renforcer ses flux de trésorerie ». Du coup, les équipes de Tomb Raider ont été réduites. Ensuite, ça s'est poursuivi avec la séparation de neuf employés du département marketing et d'un salarié du service informatique. En bref, le jeu était en danger, et la situation ne semblait pas se stabiliser du côté d'Embracer. Ce dernier vient justement de dévoiler un chiffre effrayant, et qui ne présage rien de bon pour la suite des aventures de Lara Croft.

Le PDG d’Embracer, Lars Wingefors, a fait une déclaration dans le bilan financier du groupe : en trois mois (jusqu'à fin septembre), la société s'est séparée de près de 5% de ses employés. 5% équivaut ici à 900 personnes, dont plus de 511 développeurs. En cette période de licenciements, c'est une nouvelle pierre qui vient s'ajouter au sinistre édifice. Au passage, 15 projets auraient été annulés en conséquence, et ils étaient sous la tutelle de studios comme Amplifier, Gearbox ou Saber Interactive. Cependant, leur nom n'a pas été révélé au grand jour. Visiblement, Crystal Dynamics n'est toutefois pas concerné, ce qui peut en rassurer certains sur l'avenir du nouveau jeu Tomb Raider en cours de développement.

Avant d’entrer dans les détails commerciaux de notre deuxième trimestre, je souhaite commencer cette conférence en remerciant personnellement les 900 personnes qui ont quitté Embracer au cours du deuxième trimestre. Comme vous l’entendrez aujourd’hui, nous sommes déterminés à transformer Embracer en une entreprise plus stable et plus forte. Cela dit, cela me fait mal de vous voir quitter le groupe, et nous avons fait et faisons tout ce que nous pouvons pour préserver les emplois sans changer ce que nous devons réaliser. Lars Wingefors, PDG d'Embracer

Quel avenir pour le nouveau jeu Tomb Raider sous UE5 ?

Soyons clairs, ça ne veut pas dire que le studio en charge de Tomb Raider est à l'abri de quoi que ce soit. Le plan de restructuration d'Embracer va se poursuivre jusqu'à la fin de l’exercice fiscal en cours, c'est-à-dire mars 2024. Entre-temps, il se peut que des studios se voient fermés ou revendus. On sait que la firme envisageait déjà la revente de Gearbox Entertainment, mais il n'est peut-être pas le seul concerné.

Starbreeze est potentiellement dans le viseur du géant. Dans le bilan, le PDG a noté que les résultats de Payday 3 étaient un poil en deçà des attentes. De son côté, Free Radical, le créateur de TimeSplitters, fait potentiellement face à une fermeture imminente. Pour l'instant, Crystal Dynamics a l'air d'échapper à ce destin tragique. Néanmoins, Embracer a bien précisé qu'il comptait fermer d'autres studios dans les mois à venir. Si ça arrive, on ne sait pas ce qu'il adviendra de Tomb Raider.