Depuis juin 2023, Embracer Group (qui possède la franchise Tomb Raider) a connu d'importantes transformations suite à l'échec de son accord de 2 milliards de dollars avec le Savvy Games Group d'Arabie Saoudite, entraînant la nécessité d'équilibrer ses finances. En conséquence, l'entreprise a lancé un programme de restructuration interne entraînant des licenciements massifs, la fermeture de studios et l'annulation de projets... Que de tristes nouvelles et pour tout le monde.

Des jeux Tomb Raider en moins ?

Se pourrait-il qu'un jeu Tomb Raider qui était prévu soit finalement totalement annulé ? En tout cas, l'impact de ces changements est devenu plus clair dans le rapport fiscal récemment publié pour le troisième trimestre de l'année fiscale 2023/24 (couvrant la période d'octobre à décembre). À cette occasion, Embracer Group a révélé que le nombre de jeux non annoncés en développement était passé de 153 à 124. Cela signifie que l'entreprise a annulé 29 jeux non annoncés depuis le début de sa restructuration. À partir de là, on peut tout imaginer. Embracer Group possède un large éventail de franchises dans le monde du jeu vidéo et au-delà. Parmi les acquisitions notables, on trouve les droits sur des licences majeures telles que Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kain et Thief.

Ces annulations, concernant des jeux non annoncés, n'ont pas toutes fait l'objet d'une grande attention médiatique, mais certaines ont néanmoins fait les gros titres ces derniers mois. On a pu d'ailleurs vous en parler sur Gameblog. En décembre, Embracer Group a fermé Free Radical Design, annulant le très attendu reboot de TimeSplitters. Plus récemment, des rapports ont indiqué qu'un nouveau jeu Deus Ex, en développement chez Eidos Montréal depuis deux ans, avait également été mis de côté.

Adieu Deus Ex.

De nombreuses possibilités

Notons tout de même aussi qu'Embracer possède les droits sur Le Seigneur des Anneaux. On peut donc imaginer au sein des 29 titres annulés quelque chose en rapport avec la licence de Tolkien. De manière générale, Embracer Group possède maintenant 271 propriétés intellectuelles et franchises réparties dans 88 studios de développement de jeux internes, couvrant une large gamme de genres et de formats, des titres AAA à des jeux multijoueurs sous licence plus petits. Ces franchises comprennent des titres de Deep Silver comme Dead Island, Metro et Saints Row, ainsi que des jeux très lucratifs comme Borderlands. Tomb Raider n'est donc pas la seule grosse licence qui peut être touchée. Et heureusement, le prochain jeu sous Unreal Engine 5 est toujours en route.

Ces mesures drastiques reflètent les défis auxquels Embracer Group est confronté dans un secteur en constante évolution, ainsi que les répercussions de ses décisions stratégiques. La restructuration et les annulations signalent une période de transition pour l'entreprise, qui cherche à se réajuster dans un contexte économique assez difficile.