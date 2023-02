Avant le succès fou de la série The Last of Us sur Amazon c'était la série Rings of Power qui avait la chance de récolter tous les lauriers sur la plateforme de streaming. Que l'on aime ou non l'adaptation, il faut bien admettre que ce fut une réussite pour la licence Seigneur des Anneaux. Pour autant on sait que les droits sont encore dans le giron de chez Warner. Mais pour combien de temps encore ?

Seigneur des Anneaux, bientôt un nouveau propriétaire ?

Cela reste à prendre avec des pincettes mais le site Fellowship of Fans affirme que Warner Bros. a été officiellement invité à quitter les droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Plus exactement, le propriétaire des droits sur les films et le marchandising Middle-earth Enterprises (récemment acquis par Embracer Group) a officiellement demandé à Warner Bros. de quitter à l'amiable le lien qui unissait les deux entreprises pour l'utilisation des droits.

Middle-earth Enterprises souhaitant visiblement d'ici la fin de 2023 ouvrir la voie à la vente à un nouveau propriétaire. Forcément on pense directement à Amazon étant donné le succès de la série qui découle du Seigneur des Anneaux. Mais d'autres géants peuvent s'inviter dans la danse. On pense par exemple à Netflix ou pourquoi pas, Disney ?

La série Rings of Power.

Qu'attendre pour la suite ?

Chez Warner un dernier projet semble être en route avec Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim attendu pour avril 2024 qui devrait être réalisé par une équipe japonaise. D'ici là, les droits pourraient bien être dans les mains d'une autre entreprise. Reste à savoir aussi quel type de projet peut nous attendre. De nombreux fans redoutent un remake des films de Peter Jackson et d'autres attendent avec impatience l'adaptation d'autres œuvres comme Le Silmarillion.

De votre coté, que souhaiteriez-vous pour la licence Seigneur des Anneaux ? Un remake ? Une autre adaptation ?