Plus précisément, c'est Vernon Sanders, patron d'Amazon MGM Studios, qui revient sur une série Fallout explosive et recouverte de nominations aux Emmy Awards, pour nous en dire plus ce qui nous attend s'agissant de Tomb Raider sur ce terrain. S'il faudra faire preuve d'encore un peu de patience, les choses avancent bien, même s'il manque encore une pièce maîtresse à la série live-action à venir chez Prime Video, pour le plus grand plaisir des fans de Lara Croft.

Tomb Raider continue sa route chez Amazon, mais cherche encore sa Lara

Alors que le prochain jeu Tomb Raider « canonique » de Crystal Dynamics, et édité par Amazon Games aurait trouvé sa Lara Croft, la licence va avoir bientôt droit à un florilège de nouvelles apparitions. Plus immédiatement, on pense à une série d'animation chez Netflix, à venir le 10 octobre prochain. Mais Prime Video prépare également quelque chose autour de l'iconique aventurière britannique : une série en live-action. La dernière aventure de Tomb Raider en live-action remonte pour rappel au film de 2018, réalisée par Roar Uthaug avec Alicia Vikander dans le rôle principal.

La série Tomb Raider à venir sur Prime Video est quant à elle chapeautée par Phoebe Waller-Bridge (Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, Killing Eve ou encore Solo A Star Wars Story). Vernons Sanders, patron d'Amazon MGM Studios, avait ceci à dire à ce sujet au micro de The Wrap : « Nous sommes en plein travail dessus. Nous avons de belles choses à montrer, Phoebe étant très compétente. Nous sommes très excités pour cette série et nous allons passer le reste de cette année pour tout préparer afin de pouvoir démarrer la production l'année prochaine. Il nous reste toutefois encore à trouver notre Lara Croft. Cette recherche à travers le monde devrait donc débuter très prochainement ».

Une lourde double responsabilité sur les épaules d'Amazon

Amazon peut-il offrir à Tomb Raider et à ses fans un double cadeau avec l'édition d'une suite vidéoludique à la hauteur des précédents opus, et une série live-action du même tonneau que sa radioactive série Fallout ? Il faudra malheureusement faire preuve d'encore un peu de patience pour le savoir, dans un cas comme dans l'autre. Il est en tout cas bon de savoir que Lara Croft a probablement un avenir bien rempli devant elle.

Doucement mais sûrement, Lara Croft prépare un retour qu'on espère en grande forme © Crystal Dynamics