Surgissant de nulle part, à l'instar d'un cheveu dans la soupe, Titan Quest 2 est désormais en développement. Après 17 ans d'absence (si l'on exclut les extensions et les remasters), ce célèbre hack'n slash est fin prêt à dégainer de nouveau le glaive. À peut t-on s'attendre ? Le jeu est développé par le studio Grimlore Games, déjà responsable de la saga SpellForce.

Titan Quest, une belle époque

Bien que Diablo et Path of Exile tiennent le haut du pavé dans l'univers des Hack n slash récents, il ne faut pas négliger le mémorable Titan Quest, sorti en 2006. Même s'il n'a pas rivalisé en ventes avec le phénoménal Diablo 4, il n'en reste pas moins un succès marquant, justifiant pleinement une suite. Tout comme son prédécesseur, ce nouvel opus immergera les joueurs au sein de la mythologie grecque, les mettant aux prises avec des entités mythiques comme le Minotaure, l'Hydre, la Chimère, ou encore les Centaures et le Cyclope. Des références qui évoqueront assurément de bons souvenirs (ou pas) aux anciens.

De belles promesses pour Titan Quest 2

Le premier Titan Quest avait été salué pour ses graphismes parmi d'autres qualités. Cette suite semble vouloir perpétuer cette tradition. Elle exploitera l'impressionnant moteur graphique Unreal Engine 5, promettant ainsi une immersion visuelle de qualité. L'occasion rêvée d'explorer des environnements grandioses inspirés de la mythologie grecque et des récits de l'Odyssée. Les premiers aperçus visuels (y compris la bande-annonce ci-dessus) semblent prometteurs. Se promener le long de la côte méditerranéenne s'annonce comme un véritable régal visuel. Comme en 2006 et avec ses extensions Atlantis, Ragnarök et Eternal Embers, Titan Quest 2 devrait proposer une vaste campagne narrative axée sur l'exploration et le combat. Sa description sur Steam évoque déjà un monde truffé de mystères, reste à voir jusqu'à quel point. On se souvient qu'il était possible, dans le premier jeu, de rester plusieurs heures dans une seule et même zone pour s'assurer d'avoir trouvé les loots les plus rares. Le summum était de dénicher des armes ou armures ayant appartenu à des héros tels qu'Héraclès, Jason, Achille, etc.

Du combat intense en perspective.

En plus, le RPG offrira un système de création de personnages poussé, permettant de personnaliser votre héros et de définir votre classe en combinant deux maîtrises. Progressivement, le joueur passera du statut de simple mortel à celui proche d'un demi-dieu. Enfin, dans la veine de Jason et les Argonautes, rappelons que l'union fait la force : il sera possible de jouer la campagne en mode coopératif. Pour ne rien gâcher, la bande-son est décrite comme atmosphérique, avec une combinaison de musique traditionnelle grecque et d'éléments orchestraux contemporains. Le jeu est programmé sur PS5, Xbox Series et PC exclusivement à une date encore inconnue.

Aviez-vous apprécié l'expérience du premier épisode de Titan Quest ? Qu'attendez-vous de sa suite, Titan Quest 2 ?