La série The Witcher est l’un des plus gros succès de Netflix, largement galvanisée par le succès des jeux de CD Projekt. Pourtant, la série prend bel et bien les livres comme inspiration, ce qui fait que de nombreuses choses diffèrent drastiquement des adaptations vidéoludiques. En vérité, les showrunners ont pris leurs aises, même en utilisant les livres comme matériau de base. La popularité du programme n'est plus à prouver, mais tout n'est pas rose.

La série Netflix The Witcher s'essouffle

Outre la licence, c'est aussi le casting qui fonctionne à merveille. Avec Anya Chalotra, plus belle que jamais en Yennefer, Henry Cavill qui campe un Geralt plus vrai que nature, ou encore Freya Allan en Ciri plutôt convaincante, et le très drôle Joey Batey dans la peau de Jaskier. Mais si elle est très appréciée, elle divise aussi très clairement et s'essouffle peu à peu.

Plus les saisons avancent, plus la déception est grande. Alors que beaucoup de fans étaient déjà déçus du traitement de certains personnages et intrigues dans la saison 2, encore plus d'amoureux de la franchise ont sauté de leur chaise avec la saison 3. Il faut dire que les showrunners et même Netflix nous avaient vendu du rêve avec le grand final d’Henry Cavill, mais pour beaucoup de spectateurs, c'est totalement raté et inexcusable. Soit, prochainement, la saison 4 débarquera sur la plateforme SVOD avec Liam Hemsworth, que les fans le veuillent ou non. Cependant, d’après les dernières rumeurs, l'avenir de la série toute entière est très incertain.

... et pourrait bien s'arrêter avant l'heure

D'après le site Redanian Intelligence, source de plusieurs fuites et informations solides autour de la franchise, ça sent le roussi. De base, les saisons 4 et 5 devaient être filmées d'un bloc, mais avec la grève, les plans ont changé. Finalement, il y aura un petit temps mort entre les deux saisons, et d'ailleurs, la saison 5 pourrait bien être la dernière de la série. Les raisons ? On l'ignore. Redanian Intelligence affirme que ce sont des bruits de couloir pour le moment, mais généralement, leurs échos sonnent rarement faux.

Pourtant, il reste encore beaucoup de choses à traiter dans la série, les trois premières saisons n'ont pas couvert l'intégralité des livres sortis à ce jour. Il reste encore trois tomes à développer dans la série, tout un tas d'intrigues et événements importants à découvrir… bref, la tâche s'annonce ardue si les showrunners se retrouvent forcés de tout compiler dans les deux dernières saisons. Sans compter ce pauvre Liam Hemsworth qui aura à peine le temps d'incarner le personnage finalement. En revanche, les fans qui estiment qu'Henry Cavill est irremplaçable seront certainement ravis de cette mise à mort prématurée de la série Netflix.

Mais pour le moment on prend de bonnes grosses pincettes, on attendra bien sagement une officialisation de la nouvelle et ce, même si la source des information se trompe rarement.