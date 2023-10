Nouvelle semaine, nouvelles sorties sur Netflix qui ne lâche rien et continue de proposer tout un tas de programmes à ses utilisateurs. Prochainement, on attend d’ailleurs le retour de franchises à succès comme Squid Game ou encore La Casa de Papel. D’autres films et séries font aussi parler d'eux en ce moment, comme La Chute de la Maison Usher, un franc succès signé Flanagan (The Haunting of Hill House) qui est sorti la semaine dernière.

Toutes les sorties Netflix de la semaine du 16 au 22 octobre 2023

Cette semaine, Netflix nous propose pas mal de nouveautés, notamment du côté des séries. Le 19 octobre sera par exemple marqué par l’arrivée de Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, une série animée à la Cyberpunk : Edgerunners, mais inspirée cette fois d’une licence culte d’Ubisoft. Parce que oui, Captain Laserhawk se passe dans le monde de Far Cry Blood Dragon, un spin-off de Far Cry 3.

On s’attend ici à une série déjantée et bourrée de clins d'œil. La bande-annonce nous laisse déjà entrevoir une partie de ce qui nous attend. On peut par exemple voir avec l’apparition complètement WTF de Rayman et même d’une grenouille en tenue d’assassin, rien que ça. Les spectateurs les plus assidus de la plateforme seront également très heureux de retrouver les nouvelles saisons de certaines de leurs séries favorites. Ce sera le cas pour Élite qui accueillera sa septième saison, tout comme Big Mouth d’ailleurs.

Du côté des films, on aura le droit à un peu de drame et de comédie cette semaine sur Netflix. Pas d'énormes sorties, mais des longs métrages qui s’annoncent plutôt sympathiques, comme la comédie Old Dads, qui nous fera suivre trois pères d’âge mûrs confrontés à la génération Y jusqu’au boulot ! En ce qui concerne les documentaires, c’est un peu maigre, mais on note tout de même le glaçant reportage Le Diable pour alibi qui retrace l’histoire du premier cas de possession démoniaque invoqué dans un procès pour meurtre aux États-Unis.

Et vous, vous mater quoi cette semaine sur Netflix ?

Les films et séries du 16 au 22 octobre 2023

FILMS NETFLIX

Crypto Boy - 19/10 "À la suite d'un conflit avec son père, un jeune homme se laisse séduire par la cryptomonnaie et les promesses de liberté financière faites par un jeune entrepreneur."

- 19/10 Flashback - 20/10 "Victime d'un cambrioleur, une prof de yoga en train de mourir voit sa vie défiler devant ses yeux et tente de remonter le temps pour sauver l'homme qu'elle aime."

- 20/10 Disco Inferno - 20/10 "Prêts à enflammer la piste de danse de la discothèque la plus en vogue de Los Angeles, deux amoureux attirent une force obscure qui veut s'en prendre à leur futur bébé."

- 20/10 Old Dads - 20/10 "Trois pères d'âge mûr se sentent déphasés face à des PDG de la génération Y et des directrices de maternelle intraitables. Une comédie réalisée, coécrite et interprétée par Bill Burr. Avec Bobby Cannavale et Bokeem Woodbine."

- 20/10 Un bébé chez les Kandasamys - 20/10 "Les beaux-parents se rendent à l'île Maurice pour la naissance de leur petit-enfant, et sèment la pagaille. Un quatrième volet hilarant de la franchise Kandasamy."

- 20/10

SERIES NETFLIX

Mon petit côté vampire - 17/10 "Le jour de son treizième anniversaire, Carmie apprend qu'elle est mi-humaine, mi-vampire… et réalise que des pouvoirs légendaires vont considérablement compliquer sa scolarité."

- 17/10 Kaala Paani : Les eaux sombres - 18/10 "Lorsqu'une maladie mystérieuse s'abat sur les îles Andaman-et-Nicobar, une lutte désespérée pour survivre rivalise avec une course effrénée pour trouver un remède."

- 18/10 Bodies -19/10 "Quatre enquêteurs. Quatre époques. Une victime. Afin de sauver l'avenir, il leur faudra d'abord élucider le meurtre qui a changé le cours de l'histoire."

-19/10 Neon -19/10 "Pour percer dans le monde du reggaeton, un jeune artiste et ses meilleurs amis s'installent à Miami, mais font face à des obstacles et à une dure réalité dans leur quête de succès."

-19/10 Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix - 19/10 "Considéré comme un ennemi national, un supersoldat cyborg peine à trouver une cause qui vaille la peine d'être défendue dans une société dystopique aux apparences trompeuses."

- 19/10 Devine qui vient pour l'Aïd - 19/10 "Lorsque le fiancé anglo-pakistanais de Razan s'incruste durant les célébrations de l'Aïd de sa famille saoudienne. Elle tente de convaincre tout le monde qu'il est un bon parti."

- 19/10 Yaratilan : La créature - 20/10 "À Istanbul durant l'ère ottomane, un élève utilise des méthodes expérimentales après une tragédie pour finir les travaux d'un savant intrépide, et provoque de graves conséquences."



- 20/10 Elite: Saison 7 - 20/10 "Omar est de retour. Iván a le cœur brisé. Isadora doit gérer sa redoutable famille. Les élèves de Las Encinas peuvent-ils imaginer se faire confiance ?"

- 20/10 Surviving Paradise - 20/10 "Une nouvelle série de téléréalité addictive."

- 20/10 Big Mouth: Saison 7 - 20/10 "Les ados de Big Mouth vont rentrer au lycée, et c'est déjà l'angoisse ! Nouveaux campus, nouveaux potes… Leur quotidien s'annonce encore plus épineux."

- 20/10 Doona ! - 20/10 "Un étudiant affronte les défis de la vie et de l'université tout en tentant de gérer une situation délicate : sa coloc est une ravissante ex-idole de K-pop."

- 20/10

DOCUMENTAIRES NETFLIX

Le Diable pour alibi - 17/10 "La seule et unique fois que la "possession démoniaque" a été invoquée dans un procès pour meurtre aux États-Unis, par la défense d'un jeune garçon dit possédé et exorcisé."

- 17/10 Vjeran Tomic : L'homme-araignée de Paris - 20/10 "Le plus grand vol de tableaux de l'histoire de France. Réalisé en 2010 au Musée d'Art Moderne de Paris, raconté par le voleur lui-même."

- 20/10

POUR PETITS ET GRAND ENFANTS