La saison 3 de la série The Witcher n'a pas grandement convaincu, comme les précédentes. Le producteur sait pourquoi et ça ne va pas plaire au public...

Nous y sommes. La saison 3 de la série The Witcher de Netflix vient tout juste de s'achever. Henry Cavill a donc fait ses adieux définitifs au programme, lui qui incarnait le Sorceleur Geralt de Riv depuis le début. Si le départ de l'acteur à l'écran a suscité des réactions plutôt mitigées en raison de sa brutalité, l'ensemble de la saison 3 ne s'en sort pas beaucoup mieux. Alors que les fans s'attendaient enfin à ce que la série se montre fidèle à l'œuvre d'Andrzej Sapkowski, elle s'est encore autorisée quelques libertés, alors que la qualité globale de la saison est aussi remise en question. C'en est trop pour le producteur, qui désigne les principaux responsables des critiques.

Face aux critiques subies par The Witcher, le producteur se lâche

Dans une interview accordée au média polonais Wyborcza, Tomek Baginski, coproducteur de la série The Witcher avec Lauren S. Hissrich, répond aux critiques concernant le scénario du show, décrit comme trop simpliste, amputé de moments cultes et pas assez fidèle aux romans selon une bonne partie du public. Selon lui, les téléspectateurs n'ont pas toutes les cartes en main pour comprendre certains changements opérés pendant la production. Il explique qu'ils sont parfois « le résultat d'un chaos ». Il prend pour exemple un acteur qui tombe malade. Son intrigue doit alors être réécrite en quelques heures pour que le tournage puisse continuer le lendemain car « ce n'est pas une partie de l'intrigue pour laquelle toute la production doit s'arrêter. »

Il y a beaucoup de raisons qui justifient des décisions controversées, mais le téléspectateur n'a pas le contexte. Ça fait mal quand c'est lié à quelque chose qui était meilleur dans le livre.

Tomek Baginski va encore plus loin dans ses propos en expliquant que proposer une histoire simplifiée est nécessaire... pour qu'elle soit comprise par le public américain. « Beaucoup de fans sont américains, donc ces simplifications ne sont pas seulement logiques, elles sont nécessaires ». Ils apprécieront.

La faute aussi de TikTok

Dans cette interview, les réseaux sociaux en prennent aussi pour leur grade. Le producteur de The Witcher explique que le jeune public n'est pas en capacité de comprendre un scénario complexe et de se concentrer trop longtemps à cause de TikTok. « Chers enfants, ce que vous vous infligez vous rend moins résistants aux contenus plus longs, aux longues chaînes de causes et de conséquences ».

Tomek Baginski tente d'expliquer les vives critiques à l'encontre de la série The Witcher de Netflix de manière plutôt étrange. Avant le lancement de la saison 3, les fans s'attendaient logiquement, comme les promesses des producteurs et de Netflix le laissaient entendre, à une saison bien plus fidèle aux romans. Finalement, elles n'ont pas été tenues notamment à cause de changements importants concernant l'histoire de Yennefer et le Conclave. La déception du public ne devrait pas s'atténuer avec ces déclarations. Espérons que la saison 4 avec Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv répondent enfin aux attentes des fans. Le tournage ne devrait pas débuter avant le début d'année 2024.