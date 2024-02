Souvenez-vous ! Fin 2022, Henry Cavill, qui incarnait le Sorceleur Geralt de Riv dans la série Netflix The Witcher, officialisait son départ du show, sans en annoncer les raisons. Pourtant le programme était loin d’être achevé, puisque la saison 3 n’avait pas encore été diffusée et qu’une quatrième venait d’être annoncée. Entre-temps, l’acteur Liam Hemsworth (Hunger Games, Independence Day : Resurgence) a été choisi pour reprendre le flambeau : « Geralt a une profondeur merveilleuse, amuse-toi à plonger dedans et à voir ce que tu peux trouver », avait alors déclaré Cavill sur son Instagram. Si la passation du rôle s’était déroulée à l’amiable entre les deux comédiens, ce départ précipité a fait l’effet d’un séisme chez les fans qui ne se sont jamais remis.

Plus de retour possible pour Henry Cavill dans The Witcher

Malgré une pétition qui a réuni plus de 330 000 signataires pour faire revenir Henry Cavill, rien n’aura abouti du côté des fans. Chez Netflix par contre, c’est un nouveau cap qui est franchi puisque la quatrième saison de The Witcher est activement en pré-production avec un tournage prévu en mars au Royaume-Uni, annonce The Redanian Intelligence. Ce sera l’occasion de découvrir les premières images de Liam Hemsworth en Geralt de Riv. Ce n’est pas tout, puisque la cinquième saison est également en cours de développement. Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été donnée par le service de streaming, car les productions ont été énormément perturbées par les graves des acteurs et des scénaristes de 2023. Pour rappel, les saisons 4 et 5 de la série The Witcher devaient initialement être tournées en septembre.

Avec le retard emmagasiné, il faudra au moins attendre fin 2024 voire 2025 pour revoir le Sorceleur sur nos écrans. Il est actuellement très difficile de se projeter au-delà de la saison 5 pour la série Netflix, dont l'écrire a fortement avancé selon le média bien renseigné. Les deux prochaines parties de The Witcher devraient s’inspirer des trois romans : Le baptême du feu, La tour de l’hirondelle et La Dame du lac d’Andrzej Sapkowski, qui sont également les trois derniers tomes de la série littéraire. Cela peut donc vouloir dire que la saison 5 pourrait être la dernière. Pour autant, rien n’est moins sûr, car Netflix a pris l’habitude de s’éloigner de plus en plus de l’œuvre originelle. En 2019, la productrice Lauren Schmidt Hissrich expliquait même à SFX Magazine qu’elle envisageait de réaliser sept saisons, aux côtés d’Henry Cavill.