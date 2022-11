The Witcher et Henry Cavill, c'est une histoire qui se termine déjà. Mais les fans ne vont pas renoncer aussi facilement et interpellent le géant au N rouge sur deux sujets.

C'était la mauvaise nouvelle du week-end dernier, Henry Cavill n'incarnera plus Geralt de Riv dans la série The Witcher. Il quittera en effet le show Netflix après la saison 3. Une annonce que certains fans ne digèrent absolument pas.

Une pétition pour garder Henry Cavill dans la série The Witcher

Le départ d'Henry Cavill de la série The Witcher a provoqué un véritable séisme. D'autant plus que Netflix a dévoilé son remplaçant sans attendre. Un peu trop d'émotions d'un coup pour des fans qui ont lancé une pétition « Netflix : vous devez garder Henry Cavill dans le rôle du sorceleur et remplacer les scénaristes à la place ». Voilà qui fera sûrement aux plaisir aux concernés.

Pour plaider leurs causes, les personnes à l'origine de la requête explique qu'Henry Cavill ne part pas à cause des futurs films Superman. Non, selon eux, cette séparation serait dû à des différents créatifs et s'appuient sur une déclaration de Beau DeMayo, un ancien scénariste.

L'amour des fans pour le matériel d'origine, les livres et les jeux, est la raison pour laquelle The Witcher est une série si populaire. Des livres et des jeux que les auteurs détestent et dont les showrunners se sont résolument moqués.

Vrai ou pas ? D'après les bruits de couloirs, Henry Cavill et les scénaristes auraient eu des différends créatifs. L'acteur a pu saisir l'opportunité de revenir en Superman de la série, ou Netflix a pu saisir cette occasion de s'en débarrasser. À de vous quelle serait la théorie la plus probable.