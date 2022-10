Après des années de bruits de couloirs et de rumeurs en tout genre, la suite de Superman Man of Steel avec Henry Cavill est toujours debout (comme Renaud). Apparu pour la dernière fois avec la cape pour le Justice League de Zack Snyder, Henry Cavill pourrait toutefois revenir aussi dans Black Adam. Notamment après le soutien d'un certain Dwayne "The Rock" Johnson.

Henry Cavill à nouveau dans le rôle de Superman

Une version culte de Superman

À la base Warner avait pour projet de développer une trilogie sur le personnage de Superman. Eh bien cette idée n'est visiblement pas totalement à l'eau d'après une très récente information du très sérieux journal The Hollywood Reporter. En effet, d'après une source restée anonyme, James Gunn serait sur le point de réaliser un film ou deux pour DC et Man of Steel 2 serait l'un d'eux. James Gunn est loin d'être un petit nouveau dans le cinéma puisque c'est notamment à lui que l'on doit Les Gardiens de la Galaxie chez Marvel et le très récent The Suicide Squad chez DC. Deux films de super-héros/vilains qui ont eu une réception très positive.

Toujours selon la même source, le film Superman avec Cavill recherche actuellement des scénaristes et il sera produit par Charles Roven, le producteur du premier film et de la grande majorité des projets Warner/DC. L'homme a aussi officié sur la trilogie The Dark Knight. On est donc loin d'avoir affaire à un amateur. Enfin, Christopher McQuarrie, le scénariste de Top Gun Maverick serait dans la liste des auteurs potentiels.

Voilà donc une très bonne nouvelle pour les fans de Cavill et de Superman.