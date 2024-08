Pour lancer son Nintendo Direct de fin d'été sur les chapeaux de roue, le géant japonais a dévoilé sa main avec une annonce surprenante autour de The Witcher, mais aussi Among Us, Dave the Diver et Vampire Survivors. Tout un programme.

The Witcher et d'autres gros jeux s'invitent dans une collab gratuite surprenante

Les licences précitées ne sont pas étrangères aux collaborations de tous les genres. En voici une nouvelle qui s'annonce lors du Nintendo Direct concernant le jeu indépendant phénomène Balatro, l'excellent titre mélangeant poker et rogue-lite. L'un des plus gros succès de l'année reçoit ainsi davantage d'attention avec une collaboration surprenante. Dès aujourd'hui et via une mise à jour gratuite, The Witcher, Among Us, Dave the Diver et Vampire Survivors deviennent littéralement des têtes d'affiche.

Balatro accueille ainsi de nouvelles apparences en relation avec The Witcher et les autres jeux précités pour personnaliser son deck, mais pas seulement. Ceux-ci prennent également la forme d'éléments de gameplay pour renforcer le côté rogue-lite du titre de LocalThunk. Tout ceci est donc disponible dès maintenant, et gratuitement. Les fans de toutes ces licences seront peut-être ainsi tentés de s'essayer à ce jeu de cartes unique en son genre.

Source : Nintendo of America sur YouTube