En attendant le quatrième opus et d'autres nouveautés dans l'univers The Witcher, voici une annonce surprise inattendue, mais toutefois plutôt bienvenue.

Les choses bougent dans la licence désormais culte de The Witcher. Qu'il s'agisse des romans originaux ou des adaptations sous toutes leurs formes, l'œuvre de l'écrivain polonais Andrzej Sapkowski va bientôt accueillir sur ce dernier plan une nouveauté pour le moins originale dans cet univers résolument dark fantasy, qui devrait cette fois plaire autant aux grands qu'aux petits.

Une nouvelle adaptation The Witcher pas comme les autres

Entre le quatrième opus très attendu du côté de CD Projekt RED, le Remake du premier jeu, la quatrième saison de la série Netflix ou encore un nouveau livre canonique, The Witcher est littéralement sur tous les fronts. En plus de tout cela, une nouvelle adaptation a récemment été annoncée, qui se départit grandement des codes dark fantasy si caractéristiques de l'œuvre originale.

Il s'agit cette fois d'une collection de bandes dessinées baptisée « The Little Witcher ». Il y est question d'une représentation nettement moins brutale des aventures de Geralt et Ciri. Même si notre sorceleur aura bien des monstres à chasser, le cœur de cette nouvelle adaptation The Witcher est sa relation avec la jeune princesse de Cintra. La BD aborde ainsi un ton plus familial, avec une direction artistique toute mignonne.

Cette collection est éditée par CD Projekt RED et illustrée par Giada Carboni et est ouverte aux précommandes sur le site Penguin Random House... hélas pour l'heure uniquement aux États-Unis et au Canada, où elle arrivera le 13 mai. Les fans de la franchise dans le reste du monde devront a priori attendre encore un peu pour que cette nouvelle adaptation soit disponible chez eux.

Source : Penguin Random House