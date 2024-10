The Witcher 4 n'est même pas encore sorti (loin de là), et le RPG a déjà un peu de souci à se faire avec un concurrent de taille créé par d'anciens membres de CD Projekt.

Dawnwalker, développé par Rebel Wolves, un tout nouveau studio composé de vétérans de l'industrie, promet déjà de grands moments. Dirigé par Konrad Tomaszkiewicz, le créateur derrière The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, ce projet attise déjà la curiosité des amateurs de jeux de rôle et de mondes ouverts. Et le RPG a déjà le droit à un énorme soutien.

Dawnwalker s'offre un soutien de taille

Ainsi, Bandai Namco Europe a récemment annoncé qu’il allait éditer Dawnwalker, le tout premier RPG d’action AAA du studio Rebel Wolves. L'équipe a travaillé sur des titres emblématiques, qui ont redéfini les standards en matière de narration et de monde ouvert.

Leur décision de créer leur propre studio repose sur un principe simple : les développeurs doivent être heureux pour créer de grands jeux. « Les gens heureux font de grands jeux – des jeux que les joueurs veulent et méritent », déclare l'équipe de Rebel Wolves. Leur objectif est clair : créer des mondes virtuels incroyables, remplis d'émotions fortes, et offrir une expérience unique aux joueurs.

Le premier projet du studio, Dawnwalker, est un RPG narratif qui sortira sur PC et consoles nouvelle génération. Ce jeu promet une histoire riche, des personnages marquants et un univers immersif. Même si peu de détails ont été dévoilés pour l’instant, le studio assure que l'attente en vaudra la peine.

Une collaboration qui promet

Cette nouvelle collaboration avec Bandai Namco Europe, l'éditeur derrière des succès tels que Elden Ring et Dark Souls, montre l’ambition de Rebel Wolves de s'imposer sur la scène mondiale. Avec une telle expérience, le duo semble prêt à offrir une expérience de jeu mémorable. De ce que l'on sait pour le moment, le RPG devrait surfer sur le genre de la Dark Fantasy.

Si les informations sont encore peu nombreuses, on sait déjà que le jeu entrera probablement en concurrence directe avec The Witcher 4. Forcément, il sera difficile pour les joueurs d'éviter les comparaisons, compte tenu du passif et de l'expérience du studio.

