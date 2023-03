Depuis sa refonte graphique, The Witcher 3 est revenu sur le devant de la scène et profite d’un joli regain de popularité sur tous les supports. CD Projekt bichonne d’ailleurs chaque version régulièrement en corrigeant de nombreux bugs et en améliorant la stabilité générale.

Il y a peu d’ailleurs, le jeu a reçu une très grosse mise à jour sur PS5, Xbox Series et PC. De très nombreux correctifs ont été déployés, aux côtés d’ajustements divers et d’équilibrages.

Aujourd’hui, le studio polonais revient à la charge pour mettre en ligne un petit hotfix sur PC.

The Witcher 3 reçoit un hotfix à destination des grosses configs PC

Un tout petit patch qui ne changera pas grand-chose pour la plupart des joueurs puisqu’il ne cible que ceux ayant de grosses configs équipées de RTX 4000. Des cartes graphiques onéreuses qui ne sont clairement pas à la portée de tous et pas encore très démocratisées.

La petite mise à jour en question corrige des problèmes de stabilité qui pouvaient survenir lorsque des joueurs équipés de RTX 40XX utilisaient le DLSS 3.0. Pour le reste des joueurs rien ne change donc et les version consoles ne sont même pas concernées.

Un correctif pour The Witcher 3 : Wild Hunt est sorti sur PC. Il améliore la stabilité du jeu exécuté sur les cartes graphiques GeForce RTX série 40 liées à DLSS 3. La version du jeu ne changera pas.

Un jeu qui ne cesse de s’améliorer

Depuis sa sortie, The Witcher 3 a drastiquement changé. Encore plus depuis son patch next gen mis en ligne il y a quelque temps après de très longs mois d’attente. Sur PS5 et Xbox Series, le jeu profite désormais de la pleine puissance des nouvelles consoles de Sony et Microsoft. En plus d’avoir le droit à une refonte de ses graphismes, notamment de nouvelles textures, de meilleurs effets de lumières et même un zeste de ray tracing, The Witcher 3 prend désormais en charge plusieurs mods créés par la communauté. Ces derniers ont nettement amélioré l’équilibrage, la modélisation de certaines créatures et autres. Bon et il y a aussi eu quelques couacs puisque dans la foulée, CD Projekt a malheureusement embarqué un mod qui modélisait le sexe de certaines créatures féminines. Ce qui devrait prochainement être censuré.

Pour rappel, The Witcher 3 est actuellement disponible sur PS5, Xbox Series et PC en version améliorée, et sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch dans sa version d'origine.