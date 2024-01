The Witcher 3 est considéré, à juste titre, comme l’un des meilleurs RPG de ces dernières années. Le jeu a fait exploser la licence et le studio CD Projekt au grand jour. Bien que la licence avait déjà quelques années au compteur. Mais oui, c’est vraiment le troisième épisode qui a tout changé. La suite, on la connaît : la franchise est devenue culte. The Witcher 3 est désormais incontournable et CD Projekt jouit d’une aura toute particulière, même s’il s’est pris les pieds dans le tapis au lancement de Cyberpunk 2077.

Maintenant, tout le monde attend la suite, les projets du studio sont très nombreux, dont un The Witcher 4, mais aucun ne compte donner une suite directe à The Witcher 3. Pourtant, quelqu’un va bel et bien s’en charger, et ce quelqu’un c’est Dark Horse.

The Witcher 3 va avoir une suite surprenante, mais ça donne envie !

Ça ne vous parle pas ? Alors vous ne devez certainement pas être un grand amateur de comics puisque Dark Horse est l’un des meilleurs dans sa catégorie et oui, la suite directe de The Witcher 3 ne sera pas un jeu mais une série de comics. Cinq plus exactement. Et ça va rapidement commencer puisque le premier volet, intitulé The Witcher : Corvo Bianco, arrivera dès le mois de mai prochain. Cette série, lancée en partenariat serré avec CD Projekt, est écrite par Bartosz Sztybor. Un auteur à qui l’on doit déjà plusieurs œuvres en rapport avec la licence comme The Witcher : Wild Animals et Fading Memories. Il sera épaulé par l’écrivain Hassan Otsmane-Elhaou et les artistes Corrado Mastantuono et Matteo Vattani, tous des ténors dans le milieu.

Ces comics nous conteront la suite des évènements de The Witcher 3. On y suivra un Geralt qui souhaite couler des jours heureux avec sa douce. Le hic, c'est qu'il sera bien vite rattrapé par la dure réalité et sa vie de Sorceleur. Cette série de comics est présentée comme un western moderne dans l’univers de The Witcher selon son auteur. Raison pour laquelle il aurait demandé à Corrado Mastantuono de venir à la rescousse. Ce dernier est considéré comme l’un des meilleurs dans son domaine, un spécialiste de la bande dessinée et du genre.

De superbes couvertures pour la sortie

The Witcher : Corvo Bianco sera donc disponible dès le 8 mai 2024 chez la plupart des revendeurs. Pour fêter la sortie de ce premier volet, plusieurs couvertures ont été réalisées par des artistes de renom : Tonci Zonjic, Neyef et Jorge Molina. Ça ne parlera qu'aux grands amateurs de comics, mais sachez que ces grands noms ont travaillé sur des comics réputés comme les X-Men par exemple.

Par Corrado Mastantuono - Dark Horse

Neyef - Dark Horse

Par Tonci Zonjic - Dark Horse